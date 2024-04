Marvel bringt den Punisher tatsächlich in neuer Serie zurück: Erstes Bild mit Jon Bernthal liefert den Beweis

Marvel arbeitet gegenwärtig an einer neuen Daredevil-Serie, die auch einen der härtesten Helden überhaupt zurückbringen soll: Jon Bernthals Punisher ist jetzt auf einem Set-Bild zu sehen.

Bevor das MCU durch Disney+-Serien wie WandaVision und Loki ausgebaut wurde, gab es auf Netflix die finsteren Abenteuer diverser Marvel-Held:innen zu sehen. Zu ihnen zählten unter anderem Daredevil (Charlie Cox) und der Punisher (Jon Bernthal). In der neuen Serie Daredevil: Born Again werden beide wieder aufeinander treffen. Jetzt gibt es ein erstes Set-Bild mit Bernthal.

Marvel-Rückkehr: Erstes Punisher-Bild vom Daredevil-Set verspricht Action

Auf dem ersten Bild ist Punisher-Darsteller Bernthal (The Walking Dead) zu sehen, der für eine Momentaufnahme am Set posiert. Womöglich steckt er gerade in den Dreharbeiten einer Action-Szene, immerhin offenbart sein Make-up diverse Wunden und Abschürfungen.

Bei dem Punisher handelt es sich um einen der gnadenlosesten Heldengestalten aus dem Kanon der Marvel-Comics. Der Ex-Soldat, der bei einem Überfall seine Familie verliert, schreckt bei seinem Kampf gegen die Unterwelt auch vor kaltblütigem Mord und Folter nicht zurück.

Abseits der Comics war die Marvel-Figur in drei Kinofilmen zu sehen, bevor Bernthal die Rolle für die Serie Marvel's Daredevil übernahm. Zuletzt schlüpfte er 2019 für die zweite Staffel seiner Punisher-Serie in die Rolle.

Wann kommt Marvel-Star Jon Bernthal in Daredevil: Born Again zurück?

Wann genau Bernthal und Cox als Punisher und Daredevil in der neuen Marvel-Serie zurückkehren, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir rechnen frühestens Anfang 2025 mit dem Start von Daredevil: Born Again.

