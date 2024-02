Vom peinlichsten Marvel-Helden zum geheimen Liebling: Neue Fotos zeigen Daredevil-Rückkehr, auf die Fans seit 6 Jahren warten

Zur kommenden Daredevil-Serie bei Disney+ tauchen gerade immer wieder Set-Fotos auf. Aktuelle Aufnahmen zeigen Bösewicht Bullseye im neuen Kostüm sowie den überarbeiteten Anzug des Marvel-Helden.

Es hat bis zum Jahr 2018 gedauert, bevor Daredevil endlich zum gefeierten, düsteren Marvel-Helden wurde. Die Netflix-Serie Marvel's Daredevil ließ den ersten, überwiegend als misslungen geltenden Film von 2003 mit Ben Affleck in der Hauptrolle hinter sich und punktete als eigenständige, der Vorlage deutlich nähere Comic-Adaption.

Nach dem Netflix-Aus kehrt Daredevil bei Disney+ dieses Jahr für eine neue Serie zurück, zu der gerade immer wieder Set-Fotos und -Videos vom Dreh im Netz landen. Aktuelle Aufnahmen zeigen erstmals Bösewicht Bullseye im neuen Kostüm sowie einen überarbeiteten Anzug für den Protagonisten.

Neue Set-Fotos zur kommenden Daredevil-Serie versprechen größere Comic-Nähe

Auf X sind die neuen Set-Bilder aufgetaucht, die Wilson Bethel in der Rolle von Bösewicht Bullseye zeigen:

Der frische Look entfernt sich deutlich von dem Bullseye, den wir in Gestalt von Colin Farrell im 2003er-Daredevil gesehen haben. Zum Vergleich:

In der 3. Staffel von Marvel's Daredevil ist Bethel erstmals in der Bullseye-Rolle aufgetaucht. Hier war er der zweite große Bösewicht der Netflix-Serie neben Vincent D'Onofrio als Kingpin. Das Bullseye-Kostüm in der Netflix-Variante von Daredevil sah noch deutlich schlichter aus im Vergleich zum Upgrade der kommenden Disney+-Serie.

Neben dem ersten Blick auf den neuen Bösewicht-Look in Daredevil: Born Again präsentiert sich Hauptdarsteller Charlie Cox als Matt Murdock ebenfalls in einem überarbeiteten Marvel-Heldenkostüm, das jetzt in kräftigerem Rot erstrahlt:

Wann startet die neue Daredevil-Serie bei Disney+?

Ein genauer Starttermin für Daredevil: Born Again ist noch nicht bekannt. Die Marvel-Serie soll irgendwann 2025 zu Disney+ kommen.

