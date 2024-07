Marvel-Chef hatte nur eine Bedingung an Deadpool & Wolverine – dabei war genau das 24 Jahre nicht erlaubt

Nach Hugh Jackmans Verpflichtung für Deadpool & Wolverine forderte Marvel-Chef Kevin Feige seinen Auftritt im gelben X-Men-Kostüm. Zuvor war die Idee jahrelang tabu.

Es ist der grelle Mittelpunkt des Deadpool & Wolverine-Trailers, ein Rückgriff auf die goldene Ära der Marvel-Comics und die Wunscherfüllung vieler Fans: Wolverines gelbes X-Men-Outfit. Wie der Regisseur des Films im Interview enthüllt, war das Kostüm eine Forderung von Marvel-Chef Kevin Feige.

Deadpool & Wolverine bricht mit gelbem Kostüm eine Marvel-Regel

Regisseur Shawn Levy erklärte gegenüber Variety :

Als wir Kevin [Feige] sagten, dass Hugh Jackman offiziell an Bord sei, meinte er als Erstes: 'Ok, aber er muss endlich das gelbe Outfit tragen.' Wir antworteten sofort: 'Auf jeden Fall!'

Feige hat allen Grund, ungeduldig zu sein. Wolverines gelbes Outfit existiert laut GamesRadar bereits seit 50 Jahren. Warum war es bisher nie auf der Leinwand zu sehen?

Wie der Variety-Artikel suggeriert, will Feige bewusst mit einer Tradition brechen: In den mittlerweile 24 Jahren seit dem ersten X-Men machten die Verantwortlichen einen großen Bogen um die knalligen Outfits der Marvel-Comics. Und Anfang der 2000er war schwarzes Leder einfach der letzte Schrei.

Schaut hier den Trailer zu Deadpool & Wolverine:

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt Deadpool & Wolverine ins Kino?

Es ist für Franchise-Fans vielleicht kein Wunder, dass ausgerechnet Super-Clown Deadpool (Ryan Reynolds) die althergebrachten Statuten der X-Men Leinwand umwirft. Ab dem 24. Juli 2024 gibt es Hugh Jackman in gelbem Spandex zu sehen.

