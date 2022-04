Marvel hat "keinen großen Plan": Avengers 4-Regisseur zerstört die größte MCU-Illusion

Im Marvel Cinematic Universe wird nichts dem Zufall überlassen, so bislang der Glaube. Tatsächlich wird im MCU mehr improvisiert als vermutet.

Bei jahrelang im Voraus geplanten Kinostarts und tausenden von Querverweisen zwischen MCU-Filmen ist es kein Wunder, dass jede:r Fan an den großen Marvel-Plan glaubt. Diesen Irrglauben reißt einer ein, der es wissen muss: Avengers 4: Endgame-Regisseur Joe Russo.

Avengers 4-Regisseur leugnet den großen Marvel-Plan

Gegenüber Deadline sagte er:

Teil der Genialität von [Marvel-Studios-Präsident] Kevin [Feige] ist, dass es nicht wirklich einen Plan gibt. Es gibt eine Idee, aber bei einem Flop kann man dem Plan nicht mehr folgen. Wenn der Film erfolgreich ist, kommt die Begeisterung für die Möglichkeiten: Vielleicht können wir die Geschichte erzählen, wenn wir es so gut machen wie bei 'Infinity War' und 'Endgame'. Aber vieles wurde zwischen den Filmen erfunden. Und einige der besten Ideen gab es erst im Nachhinein.

Als Beispiel nennt Russo etwa Sebastian Stans Rolle als Avengers-Zankapfel in The First Avenger: Civil War. Viele MCU-Fans gingen bisher davon aus, dass viele solcher Handlungsstränge wegen ihrer Komplexität und Story-Konsequenzen von Anfang durch Personen wie Kevin Feige festgelegt werden.

Werden die Avengers: Endgame-Regisseure bald wieder einen MCU-Film machen?

Joe und Bruder Anthony Russo gehören seit den Megablockbustern Endgame und Avengers 3: Infinity War zu MCU-Veteranen. Ihre Rückkehr könnte nahe sein. Mit einem Marvel-Spektakel wollen sie ihre bisherigen Filme noch toppen.

Glaubt ihr an den großen MCU-Plan?