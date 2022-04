Marvel-Horror: Das neue Doctor Strange 2-Video löst schon jetzt riesigen MCU-Cliffhanger

Ein neues Teaser-Video zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness zeigt nicht nur die düsteren Horror-Einflüsse des MCU-Spektakels, sondern klärt auch direkt die größte Frage aus dem WandaVision-Finale.

Mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness wird Marvel ein bombastisches Abenteuer durch verschiedene Realitäten erzählen, das das Konzept von Spider-Man: No Way Home auf links dreht. Anlässlich des gestarteten Ticketvorverkaufs zum neuen MCU-Blockbuster wurden nun jede Menge neue Poster sowie ein neuer Teaser-Spot veröffentlicht, der schon jetzt das große Rätsel aus der Marvel-Serie WandaVision auflöst.

Neuer Teaser zu Doctor Strange 2 bringt zwei bekannte Figuren zurück

Am Ende der Serie WandaVision hat Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) nicht nur ihre Verwandlung in die mächtige Scarlet Witch vollzogen, sondern musste auch einen großen Verlust verkraften. Ihre durch Chaosmagie erschaffenen Kinder wurden ausgelöscht. In Doctor Strange 2 kehren Billy und Tommy nun zurück, wie das neue Video erstmals offiziell enthüllt:



Hier könnt ihr den neuen Doctor Strange 2-Teaser schauen:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - TV Spot Dream (English) HD

Die Post-Credit-Szene von Wandavision verriet, dass Wanda mithilfe des Darkholds ihre Kinder zurückholen will. Daran wird Doctor Strange 2 nun direkt anknüpfen. In dem Teaser scheint Wanda von grausamen Albträumen geplagt zu sein, in denen sie Morgen für Morgen mit der Erkenntnis aufwacht, dass ihre Söhne in dieser Realität nicht mehr existieren.

Aber zum Glück gibt es ja das Multiversum. Und wir können davon ausgehen, dass die Scarlet Witch alles in ihrer Macht stehende tun wird, um irgendwo eine alternative Version ihrer Kinder ausfindig zu machen. Dabei können wir uns auch auf jede Menge Horror-Einschübe in dem von Sam Raimi inszenierten Blockbuster freuen, wie das neue Video einmal mehr verdeutlicht:

© Disney Zombie-Strange

Doctor Strange 2: Neue Poster zum Marvel-Kracher veröffentlicht

Neben dem neuen Teaser-Video wurden zudem auch gleich fünf neue Poster zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness veröffentlicht.

© Disney / Marvel Studios © Disney / Marvel Studios © Disney / Marvel Studios © Disney / Marvel Studios © Disney / Marvel Studios

Wie The Direct auf Twitter anmerkt, nimmt das Dolby-Poster zu Doctor Strange 2 direkten Bezug auf eines der Poster zum ersten Film des Marvel-Zauberers.

Nicht nur ist das ikonische Fenster des Sanctum Sanctorum auf dem Poster zerberstet. Auch eine große Gefahr bahnt sich für Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) an. Hinter ihm schleicht sich der Schatten der Scarlet Witch an.

Ob sie wirklich als finstere Marvel-Schurkin auftreten wird, erfahren wir spätestens ab dem 4. Mai. Dann startet Doctor Strange in the Multiverse of Madness in den Kinos.

