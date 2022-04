Doctor Strange 2: Trailer, Kinostart, Cast & mehr – Alle Infos zur Marvel-Fortsetzung

Vor dem Kinostart von Doctor Strange in the Multiverse of Madness Anfang Mai erfahrt ihr bei uns alle wichtigen Infos zum Cast, der Story und mehr.

In Doctor Strange trat Benedict Cumberbatch 2016 erstmals in der Hauptrolle des titelgebenden Magiers auf. Die Origin-Story des MCU-Films zeigt Stephen Strange als arroganten, aber brillanten Chirurg, der seinen Beruf nach einem schweren Autounfall nicht mehr praktizieren darf. Daher begibt er sich auf eine Reise in den Fernen Osten, wo er von der Ältesten, einer mächtigen Magierin, in die Welt der Zauberei geführt und zum Superhelden Doctor Strange ausgebildet wird.

Zuletzt war Doctor Strange in Spider-Man: No Way Home dabei, wo er ein riesiges Multiversums-Chaos auslöste. Daran wird Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness anknüpfen. Auch die Ereignisse aus der MCU-Serie WandaVision werden in dem MCU-Sequel fortgesetzt. Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Infos zur Fortsetzung. Der Artikel wird regelmäßig um neue Infos ergänzt und aktualisiert.

Wann startet Doctor Strange 2 im Kino?

In Deutschland startet Doctor Strange in the Multiverse of Madness am 4. Mai 2022 im Kino.

Welche Trailer gibt es zu Doctor Strange 2?

Zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness könnt ihr einen Teaser-Trailer und einen Trailer auf Deutsch schauen.

Schaut hier den deutschen Teaser-Trailer zu Doctor Strange 2:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Schaut hier den deutschen Trailer zu Doctor Strange 2:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Welche Altersfreigabe hat Doctor Strange 2 von der FSK bekommen?

Die FSK hat noch keine Altersfreigabe für Doctor Strange in the Multiverse of Madness vergeben. Da der Marvel-Film in den USA die gewohnte PG-13-Freigabe bekommen wird, dürfte der Blockbuster in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben sein.

Doctor Strange 2-Cast: Wer gehört zur Besetzung des MCU-Blockbusters?

Für die Regie von Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist Sam Raimi verantwortlich. Zuvor drehte der Regisseur bereits die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire. Zum Cast von Doctor Strange 2 gehören:

Im Video stellt unser Kollege Yves alle Marvel-Filme und -Serien 2022 vor:

Doctor Strange 2, Moon Knight und mehr: Das sind alle Marvel Filme/Serien 2022

Was ist die Story von Doctor Strange 2?

In der Handlung von Doctor Strange in the Multiverse of Madness muss sich der Marvel-Held weiter um die Konsequenzen des Multiversums kümmern, das in Spider-Man: No Way Home geöffnet wurde. Dabei werden wir auch mehrere Versionen von Doctor Strange selbst sehen.

Ähnlich wie bei dem Tom Holland-Blockbuster dürfen sich Marvel-Fans hier auch wieder auf überraschende Auftritte bekannter Charaktere freuen. Dazu zählt sehr wahrscheinlich Professor X und ganz vielleicht sogar Deadpool. Nach ihrer eigenen Serie auf Disney+ ist auch Wanda Maximoff aka Scarlet Witch dabei, die ihre verschwundenen Kinder sucht. Als Bösewicht wird das einäugige Tentakel-Monster Shuma-Gorath auftreten.

© Disney Shuma-Gorath in Doctor Strange in the Multiverse of Madness

*Bei dem Link zum Angebot von Disney+ handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Beim Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision.