Marvel-Rückkehr: Hawkeye-Serie enthüllt in erstem Trailer die nächste große MCU-Heldin

Im Trailer zu Hawkeye kehrt nicht nur Jeremy Renner als Clint Barton ins Marvel Cinematic Universe zurück. Wir erhalten auch einen ersten Blick auf die von Hailee Steinfeld verkörperte Kate Bishop.

Das Marvel Cinematic Universe lässt dieses Jahr auf Disney+ die Muskeln spielen. Nach WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier und Loki kündigt sich mit Hawkeye bereits die vierte Live-Action-Serie an. Jetzt ist der erste Trailer erschienen, der uns ein besseres Bild des nächsten MCU-Abenteuers verschafft.

Hawkeye dreht sich nicht nur um Jeremy Renners Bogenschützen, den wir zuletzt in Avengers: Endgame gesehen haben, sondern stellt uns eine neue MCU-Figur vor: Kate Bishop. Die von Hailee Steinfeld verkörperte Superheldin übernimmt in den Marvel-Comics die Hawkeye-Identität und kämpft als Teil der Young Avengers gegen das Böse.

Neue Marvel-Serie auf Disney+: Wird Hailee Steinfeld die nächste Hawkeye?

Auch in der Hawkeye-Serie scheint eine Art Staffelübergabe stattzufinden, wie wir sie inzwischen in mehreren Projekten aus der vierten MCU-Phase gesehen haben. In Black Widow fand sie etwa zwischen Natasha Romanoff und Yelena Belova statt. Das Captain America-Vermächtnis wanderte derweil in Sam Wilsons Hände.

Hier könnt ihr euch den Hawkeye-Trailer anschauen:

Nun ist Hawkeye an der Reihe. Er gehört zur ersten Avengers-Generation, die sich langsam, aber sicher in den Superhelden-Ruhestand begibt. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson und Chris Evans sind in keine neuen Marvel-Projekte involviert. Die sechs Episoden von Hawkeye könnte Jeremy Renners Abschiedsvorstellung werden.

Mit Hailee Steinfeld hat sich das MCU auf alle Fälle eine vielversprechende Nachfolgerin gesichert. Schon im Alter von 14 Jahren konnte sie für ihre Rolle in dem Coen-Western True Grit eine Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin einheimsen. Seitdem begeistert sie mit spannenden und abwechslungsreichen Karriereentscheidungen.

Hailee Steinfeld führte das Transformers-Spin-off Bumblebee an und war in den Pitch Perfect-Fortsetzungen zu sehen. Zudem spielt sie die Hauptrolle in der Apple TV+-Serie Dickinson und erobert nebenbei als Sängerin die Bühnen der Welt. Mit Marvel kam sie bereits als Stimme von Gwen Stacey in Spider-Man: A New Universe in Kontakt.

Ab dem 24. November 2021 ist sie als Kate Bishop auf Disney+ unterwegs.

