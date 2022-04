Einer der größten Marvel-Schurken: Seine Ankunft im MCU wurde gerade perfekt vorbereitet

Die frisch gestartete MCU-Serie Moon Knight deutet die Ankunft des nächsten großen Marvel-Schurken an. Die Rede ist Dr. Doom, der sich gerne auch mit den Fantastic Four anlegt.

Achtung, potentielle Spoiler!

Eine Marvel-Serie ohne Easter Eggs gibt es nicht: Obwohl Moon Knight auf den ersten Blick ziemlich losgelöst von den übrigen Ereignissen im Marvel Cinematic Universe wirkt, stellt sich beim zweiten Blick heraus, dass es einige Verbindungen gibt. Das spannendste Detail ist ein Schloss im Hintergrund: Es könnte der Sitz von Dr. Doom sein.

Seit der Veröffentlichungen der ersten Moon Knight-Folge spekulieren die Fans, dass sich der von Oscar Isaac verkörperte Steven Grant im Zuge eines Albtraums in das Reich des legendären Marvel-Bösewichts verirrt hat, der vorzugsweise als Gegenspieler der Fantastic Four in Erscheinung tritt. So auch in den Filmen von 2005 und 2015.

Moon Knight könnte Bösewicht Dr. Doom ins MCU bringen

In Moon Knight findet sich Steven Grant in einer idyllischen Alpenlandschaft wieder. Vor ihm liegt eine beschauliche Ortschaft, links und rechts sind Berge und Wiesen – und hinter ihm thront ein Schloss. Wie Nerdist festhält, könnte es sich hierbei um Castle Doom und Doomstadt handeln, die sich im fiktiven Land Latveria befinden.

Ragt hier etwa Castle Doom aus der Landschaft?

Latveria tauchte zum ersten Mal in einer 1962 erschienen Ausgabe der Fantastic Four-Comics auf und ist die Heimat von Victor von Doom. Später trifft dieser in New York auf Fantastic Four-Kopf Reed Richards und verwandelt sich in den Superschurken Dr. Doom. Moon Knight könnte nun seine Ankunft im MCU vorbereiten.

Hinter den Kulissen: Bei dem Schloss, das im Hintergrund von Moon Knight zu erkennen ist, handelt es sich um die Burg Eltz aus dem Moseltal. Diese stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist eine der bekanntesten Burgen Deutschlands.

Und stolpert Oscar Isaac hier Richtung Doomstadt?

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Marvel-Serie auf Disney+ auf einen größeren Bösewicht hinarbeitet. Während Hawkeye zuletzt den Kingpin als Strippenzieher im Hintergrund enthüllte, wartete am Ende der 1. Staffel von Loki eine Variante von Kang der Eroberer und stellt uns das Konzept des Multiversums vor.

Dr. Doom in Moon Knight: Vielleicht kommt er, vielleicht nicht

WandaVision dagegen sollte uns ein Beispiel sein, dass nicht jedes Easter Egg mit dem Auftritt einer Figur verbunden ist: Sämtliche Hinweise auf den Marvel-Teufel Mephisto entpuppten sich als falsche Fährte, was zu Enttäuschung bei den Fans führte.

Neben dem Schloss gibt es Moon Knight zwei weitere Dr. Doom-Anspielungen:

Ein verräterischer Buchstabe: Im Cupcake-Truck ist kurz eine Box zu sehen, auf der "von D" geschrieben steht. Später stellt sich jedoch heraus, dass es "von Darrelman" und nicht "von Doom" bedeutet.

Im Cupcake-Truck ist kurz eine Box zu sehen, auf der "von D" geschrieben steht. Später stellt sich jedoch heraus, dass es "von Darrelman" und nicht "von Doom" bedeutet. Eine Comic-Figur: Moon Knight stellt uns eine Figur namens Donna vor. In dem Comic Marc Spector: Moon Knight #39 taucht ebenfalls eine Donna auf – und zwar mit Verbindung zu Dr. Doom. Sie gehört zum Konsulat von Latveria.

Die Moon Knight-Serie könnte sogar einen Arc aus dem Comic übernehmen. Denn dort arbeitet der Titelheld kurzzeitig mit den Bösewicht zusammen. Schlussendlich vertragen sie sich aber nicht: Während Moon Knight wertvolle Gegenstände stiehlt, befindet sich Dr. Doom auf der Suche nach jenen Relikten vergangener Tage.

Marvel-Podcast: Wie gut ist die Moon Knight auf Disney+?

Das Marvel Cinematic Universe stellt einen neuen (Anti-)Helden vor. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen von Moon Knight.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien auf Disney+? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



Glaubt ihr, dass Dr. Doom am Ende von Moon Knight im MCU auftaucht?