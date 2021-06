Seit 13 Jahren zurecht vergessen: Marvel-Trailer bringt Schurke aus schlechtestem MCU-Film zurück

Der Shang-Chi-Trailer holt einen MCU-Schurken zurück, den wir seit 13 Jahren nicht gesehen haben. Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen und auf den zweiten auch nicht.

Hallo, wie kommt der Hulk-Schurke aus dem Jahr 2008 in den neuen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings-Trailer aus dem Jahr 2021? Abomination ist der Gegenspieler aus Der unglaubliche Hulk.

Das ungeliebte Stiefkind spielte lediglich 263 Millionen US-Dollar ein (letzter Platz im MCU) und kommt auf eine Moviepilot-Bewertung von 6.2 (ebenfalls Schlusslicht). Spätestens der Darstellertausch von Edward Norton zu Mark Ruffalo verlieh diesem Hulk den Status einer Randnotiz.

In den letzten Sekunden des Clips tritt "Abomination" gegen Wong (!) aus Dr. Strange in einem Cage-Fight an, der ein bisschen an den Gladiatorenkampf aus Thor 3 erinnert.

Neuer Marvel-Trailer zu Shang-Chi: Hulk-Monster vs. Wong, warum auch immer

Shang-Chi ist der erste MCU-Film mit einer asiatischen Hauptfigur und einem größtenteils asiatischen Cast. Simu Liu spielt den Titelhelden, Awkwafina (Ocean's 8) einen Sidekick. Außerdem ist Shang-Chi eng mit dem Dr. Strange-Strang verknüpft.

Wongs Auftritt ergibt Sinn. Aber der von Emil Blonsky/ Abomination aus Der unglaubliche Hulk, dieser totgeschwiegenen MCU-Sünde?

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings - Trailer (Deutsch) HD

Vergraben unter MCU-Trümmern: Was ist das Hulk-Monster Abomination?

Das MCU öffnet eine Tür, die über ein Jahrzehnt fest verschlossen schien. Blonsky-Darsteller Tim Roth hatte nach eigener Aussage mit dem MCU abgeschlossen und, seien wir ehrlich: Wir auch mit Emily Blonsky, der sich im Laufe des Films in Abomination verwandelt.

Hier das schlecht gealterte Tim Roth-Zitat aus dem Jahr 2017:

Ich denke nicht, dass Marvel mich nochmal brauchen wird. Aber es wäre witzig.

Blonsky ist in Der unglaubliche Hulk der Jagdhund von General ‘Thunderbolt’ Ross (William Hurt), der Bruce Banner in dem Marvel-Film jagt. Interessant in dem Zusammenhang: General Ross tritt in verjüngter Form im nächsten MCU-Film Black Widow auf.

In dem Hulk-Film stattet er Blonsky mit dem Super Soldier-Serum von Captain America aus, das vermischt wird mit Bruce Banners Blut und dann siehst du eben plötzlich aus wie ein in Kerzenwachs getauchtes Skelett auf Steroiden. Bruce Banner besiegt das Monster im Finale zwar, lässt es aber leben.

Also, wie passt Abomination aus Hulk (2008) in den Shang-Chi-Film?

Bereits im Dezember 2020 wurde die Rückkehr von Tim Roths Emil Blonsky/ Abomination verkündet. Blonsky soll wichtiger Bestandteil der She-Hulk-Serie sein. Das war auch überraschend, ergibt erzählerisch aber Sinn. Das MCU scheint Shang-Chi nun zu benutzen, um uns daran zu erinnern, dass es ein Monster namens Abomination überhaupt gab. Ich habe den Namen komplett vergessen, um ehrlich zu sein.

Fans vergessen, das MCU nicht. Um Verbindungen und "Den kenn ich doch irgendwoher"-Effekte herzustellen, greift MCU-Chef Kevin Feige auf fast jede Figur zurück. Ein Figurenschrotthaufen, über den Fans wie Beteiligte beharrlich schwiegen, ist jetzt wieder relevant und kann neu erstrahlen.

