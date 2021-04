Marvel-Star erschüttert das MCU mit seinem Hintern: Captain America kriegt spektakuläre Konkurrenz

Captain Americas Hinterteil hatte in Avengers: Endgame einen denkwürdigen Auftritt. Jetzt macht ihm sein bester MCU-Kumpel Konkurrenz - sehr zur Freude der Marvel-Fans.

Avengers 4: Endgame begeisterte MCU-Fans nicht nur mit viel Action und Gefühl, sondern auch mit einer gehörigen Portion Humor. Star einer besonders witzigen Szene war Captain Americas (Chris Evans) Hinterteil, das dort auch als "Amerikas Arsch" bezeichnet wird.

MCU-Spaß: Schaut euch hier Captain Americas Marvel-Hintern ganz genau an

Den Moment könnt ihr euch hier auf Englisch noch einmal genüsslich zu Gemüte führen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während der Zeitreise ins Jahr 2012 kann der spitzfindige Tony Stark nicht anders, als sich über den Hintern von Caps jüngerer Version lustig zu machen. Ein kleingeschrumpfter Ant-Man will das nicht auf dem strahlenden US-Patrioten sitzen lassen und entgegnet: "Ich finde, du siehst super aus, Cap. Wenn du mich fragst: Das ist Amerikas Arsch." Und Cap ist bald selbst überzeugt.

Denn kurz darauf hat Cap/Steve Rogers seine 2012er Kopie auf die Matte geschickt, betrachtet sein 2012er Hinterteil und stellt selbstzufrieden fest: "Das ist wirklich Amerikas Arsch." Tja, da wusste er noch nichts von der herannahenden Konkurrenz - ausgerechnet durch seinen besten Kumpel.

Marvel-Wettstreit: Captain Americas MCU-Freund macht ihm per Hinterteil Konkurrenz

Denn Sebastian Stan, Darsteller von Caps Kumpel Bucky Barnes, will ihm jetzt offenbar die Popo-Krone abjagen. Für das bald erscheinende Drama Monday ging Stan auf Instagram nämlich noch einen Schritt weiter und zog auf einer nächtlichen Straße komplett blank:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sind die bestmöglichen Aussichten auf einen ansonsten eher ernsthaften Film, in dem zwei selbstzerstörerische US-Amerikaner im Griechenland-Urlaub eine verhängnisvolle Affäre beginnen. Welchen Stellenwert Stans Rückseite im ägäischen Liebestaumel hat, können wir noch nicht sagen - das Drama hat bisher noch keinen Deutschland-Start. Der Werbetrommel dürfte das freizügige Bild aber nicht geschadet haben. Vielmehr zeigen sich die Fans des MCU-Helden hellauf begeistert.

Das Bild von Marvel-Krieger Stan bringt nicht nur MCU-Fans zum Kochen

Die Reaktion auf Sebastian Stans nackte Tatsachen ging insbesondere auf Twitter durch die Decke.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Wäre es seltsam, wenn Sebastian Stans Seifenblasen-Hintern [!] zu meinem Handy-Hintergrund mache?", wägt ein Nutzer etwa ab. Für einen anderen kommt der unerwartete Exhibitionismus des MCU-Stars einem optischen Schock gleich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

MCU-Bereicherung: Marvel-Star zeigt im Internet Hintern und Humor

Sebastian Stan startet nicht erst seit seinen Avengers-Einsätzen oder dem aktuellen The Falcon and The Winter Soldier-Abenteuer einen Angriff auf die Lachmuskeln der Marvel-Fans. Vielmehr ist er gerade im Netz schon länger sehr beliebt dafür, sich nicht allzu ernst zu nehmen und seine Fans gerne mit kleinen Set-Eindrücken zu bespaßen.

Einige davon hat ein Fan mit den Worten "Sebastian Stan ist mein liebster Instagram-Influencer" zusammengefasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach solchen Bildern aus The First Avenger: Civil War und I, Tonya können viele Fans von Stans Humor gar nicht genug bekommen. Und das müssen sie auch nicht: Immerhin hat sich mit Steve Rogers nun der Spaß-König der MCU-Hintern zur Ruhe gesetzt. Bahn frei also für Bucky Barnes und seine Rückansichten.

Lang lebe Amerikas Arsch.

Mit Sebastian Stan: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision und Falcon and the Winter Soldier haben eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ eingeläutet. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Max, Patrick und Matthias haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns in nächster Zeit bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles über unsere Highlights, von Ms. Marvel über Hawkeye bis hin zu Moon Knight.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von Sebastian Stan?