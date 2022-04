Marvel-Star kämpft in einzigartigem Sci-Fi-Film gegen eigenen Klon: Erster Trailer zu Dual

In der skurrilen Sci-Fi-Action Dual kämpft eine Marvel-Heldin gegen sich selbst. Weil sie nicht an ihrer tödlichen Krankheit stirbt. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Dual gehört zu den 15 aufregendsten Sci-Fi-Filmen des Jahres. Marvel-Heldin Karen Gillan (Guardians of the Galaxy) tritt gegen ihren Klon an. Wie urkomisch das werden kann, beweist der erste Trailer.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Dual an:

Dual - Trailer (English) HD

Sci-Fi-Action macht Marvel-Star vs. Marvel-Star zum irrwitzigen Duell

Nebula-Darstellerin Karen Gillan lässt sich klonen, da sie bald sterben muss. Als sich die Prognose als Fehlalarm herausstellt, muss sie ihren Klon im Todeskampf aus dem Weg räumen. Schließlich können ja nicht beide einfach frei herumlaufen. So sind die Regeln.

Gillan zur Seite steht dabei Breaking Bad-Star Aaron Paul als Trainer. Das Martial-Arts-Thema kommt nicht von ungefähr. Es war bereits ein zentraler Aspekt von Regisseurin Riley Stearns letztem Film The Art of Self-Defense. Auf ähnlich skurrile Weise.

Wann kämpft Marvel-Kriegerin Karen Gillan in Dual gegen sich selbst?

Bis Sci-Fi-Fans diese einzigartige Mischung aus Klon-Kampf, Karate Kid und Hunger Games serviert bekommen, dauert es hoffentlich nicht mehr lang. Einen deutschen Kinostart gibt es noch nicht, in den USA soll der Film am 15. April 2022 erscheinen.

