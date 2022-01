15 aufregende Sci-Fi-Filme 2022: Von Avatar bis zur Ryan Reynolds-Zeitreise ist alles dabei

Das Science-Fiction-Genre bringt 2022 einige spannende Filme in Stellung. Unsere Übersicht zeigt, dass nicht nur Avatar 2 und Ryan Reynolds dieses Jahr mit Zukunfts-Abenteuern überzeugen wollen.

Welche Sci-Fi-Filme starten 2022? Eine ganze Reihe. Mit Moonshot und Distant haben einige sogar schon feste Kinostarts und auch Netflix will das Genre weiter fleißig bedienen. Unter all den Science-Fiction-Filmen, die im Jahr 2022 erscheinen sollen, haben wir diejenigen herausgesucht, auf die ihr euch (laut der Anzahl der Moviepilot-Vormerkungen) am meisten freut. (Wer in dieser Übersicht die Superhelden-Filme mit Sci-Fi-Elementen vermisst: Keine Angst, für die kommt in Kürze eine ganz eigene Liste.)

15.) Science-Fiction-Start 2022: Geklonte Probleme in Dual

In Science-Fiction-Film Dual entschließt die von Guardians of the Galaxy-Star Karen Gillan gespielte Sarah sich nach der Diagnose einer unheilbaren Krankheit dazu, einen Klon von sich anfertigen zu lassen. Doch entgegen aller Erwartungen wird sie wieder gesund. Nur existiert ihre Kopie leider weiterhin, weshalb gerichtlich ein tödliches Duell der zwei anordnet wird.

Start: noch unbekannt (in den USA im Januar 2022)

© XYZ Films Sci-Fi-Film 2022: Dual

14.) Science-Fiction-Start 2022: Adam Driver in 65

Der Sci-Fi-Thriller 65 führt Adam Driver nach der Star Wars-Sequel-Trilogie einmal mehr ins All. Als Astronaut muss er auf einem geheimnisvollen fremden Planeten notlanden ... und stellt schnell fest, dass er dort nicht allein ist.

Deutscher Kinostart: 28. April 2022

© Disney Bald im Sci-Fi-Film 65: Adam Driver (hier als Kylo Ren in Star Wars)

13.) Science-Fiction-Start 2022: Große Käfer aus Frankreich

Die fabelhafte Welt der Amélie-Schöpfer Jean-Pierre Jeunet konfrontiert in Big Bug eine streitsüchtige Vorstadt-Gemeinde damit, dass ihre Haushalts-Roboter gegen sie aufbegehren und die Menschen zu ihrer eigenen Sicherheit in ihren Häusern einsperren.

Netflix-Start: voraussichtlich am 11. Februar 2022

Big Bug - Teaser Trailer (English) HD

12.) Science-Fiction-Start 2022: Aufstand der Androiden

Im Sci-Fi-Film Mother/Android sucht Chloë Grace Moretz als junge Schwangere mit ihrem Freund in einer postapokalyptischen Welt nach einem Zufluchtsort, nachdem die Androiden sich weltweit gewaltsam gegen ihre Besitzer erhoben haben.

Start: noch unbekannt (in den USA bei Hulu am 7. Januar 2022 - bei uns dann voraussichtlich bei Disney+)

Mother Android - Trailer (English) HD

11.) Science-Fiction-Start 2022: Colin Farrell in After Yang



In der in Cannes uraufgeführten A24-Produktion After Yang hat Colin Farrells Android namens Yang eine Fehlfunktion. Bei dem Versuch, den Roboter zu reparieren, knüpft er unerwartet wieder eine engere Verbindung mit seiner Tochter und Ehefrau.



Start: noch unbekannt (US-Start: 21. Januar 2022)

© A24 Sci-Fi-Film 2022: After Yang mit Colin Farrell

10.) Science-Fiction-Start 2022: Hypnotic von Robert Rodriguez

Der als Sci-Fi-Action-Thriller beschriebene neue Film von Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel) trägt den Titel Hypnotic und lässt Ben Affleck als polizeilichen Ermittler parallel zu mehreren unmöglich erscheinenden Raubüberfällen nach seiner verschwundenen Tochter suchen. Dadurch stolpert er über ein geheimes Regierungsprogramm.

Start: noch unbekannt

© Warner Bald im Sci-Fi-Film Hypnotic: Ben Affleck (hier in The Accountant)

9.) Science-Fiction-Start 2022: Cube wiederholt sich

Im japanischen Remake Cube beginnt das Cube-Spiel von Neuem: Mehrere Fremde erwachen in einem quadratischen Raum und müssen tödlichen Fallen entkommen, wenn sie überleben wollen.

Start: noch unbekannt

Cube - Teaser Trailer (Japanese) HD

8.) Science-Fiction-Start 2022: Gedächtnisverlust in Little Fish

Little Fish hebt das Sci-Fi-Genre auf eine emotionale Ebene: Ein Paar (Olivia Cooke und Jack O'Connell) versucht die eigene Beziehung zu erhalten, während ein Virus droht, ihr Gedächtnis mitsamt den Erinnerungen an ihre Liebe auszulöschen.



Start: noch unbekannt

Little Fish - Trailer (English) HD

7.) Science-Fiction-Start 2022: Das Predator-Prequel Prey

Die Predator-Reihe ist noch längst nicht tot und so erzählt Prey die Vorgeschichte: In dem Sci-Fi-Prequel kämpft die Komantschen-Kriegerin Naru (Amber Midthunder) für ihren Stamm, als die ersten hochentwickelten Predator-Besucher vor 300 Jahren auf der Erde landen.

Start: noch unbekannt (als Hulu-Produktion wahrscheinlich bei Disney+)

© Hulu Vergangener Sci-Fi-Besuch vom Predator: Prey

6.) Science-Fiction-Start 2022: The Adam Project mit Ryan Reynolds

In Netflix' neuem Sci-Fi-Film The Adam Project reist Ryan Reynolds in der Zeit zurück, um nach dem Tod seines Vater Hilfe von seinem 13-jährigen Ich einzufordern. Das Problem an der Sache ist nur: Die zwei können sich nicht ausstehen. Ihre Zusammenarbeit ist allerdings notwendig, um die Welt zu retten.

Netflix-Start: noch unbekannt

© Netflix Science-Fiction 2022: The Adam Project

5.) Science-Fiction-Start 2022: Crimes of the Future von David Cronenberg

Nachdem Body-Horror-Meister David Cronenberg bereits 1970 seine Sci-Fi-Komödie Crimes of the Future ablieferte, trägt sein Remake Crimes of the Future den gleichen Titel, soll aber eher in eine unheimliche Richtung gehen. Viggo Mortensen lebt hier als Körper-Künstler in einer Zukunft, in der Menschen ihre biologische Zusammensetzung verändern können, was eine ungewöhnliche Subkultur hervorgebracht hat. Außerdem mit dabei: Kristen Stewart und Léa Seydoux.

Start: noch unbekannt

© Disney / Tobis/Studiocanal Sci-Fi-Duo: Kristen Stewart in Underwater und Viggo Mortensen in David Cronenbergs Tödliche

4.) Science-Fiction-Start 2022: Escape from Spiderhead mit Chris Hemsworth

Im Sci-Fi-Krimi Escape from Spiderhead erschafft Joseph Kosinski (Oblivion) in der nahen Zukunft eine Welt, in der Häftlinge als medizinische Versuchskaninchen ihre Gefängnisstrafe reduzieren können. Einer der Insassen, an dem ein Medikament zur Herstellung von Liebe ausprobiert wird, hinterfragt aber schon bald die Realität seiner eigenen Gefühle. Als Schauspieler dabei: Chris Hemsworth und Miles Teller.

Deutscher Start: noch unbekannt (US-Start: 21. Januar 2022)

© Netflix Sci-Fi-Film 2022: Escape from Spiderhead

3.) Science-Fiction-Start 2022: Roland Emmerichs Moonfall

Katastrophen-Experte Roland Emmerich meldet sich nach Sci-Fi-Filmen wie Independence Day und 2012 zurück, um den Planeten einmal mehr der Zerstörung preiszugeben: In Moonfall droht der Mond auf die Erde zu fallen und die Menschheit damit auszulöschen, wenn ein mutiges Team aus Wissenschaftlern und Astronauten das nicht verhindern kann.

Deutscher Kinostart: 3. Februar 2022

Moonfalll - Trailer (Deutsch) HD

2.) Science-Fiction-Start 2022: Jurassic World 3 entfesselt die Dinos

Was wiederum eine außer Kontrolle geratene Wissenschaft mit der Erde anrichten kann, will uns im Sommer 2022 Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter zeigen. Denn die Dinos haben ihre Insel verlassen und verbreiten sich nun auf dem gesamten Planeten aus. Das ist Grund genug, bei der Jurassic World 3-Besetzung auch viele Schauspieler:innen aus dem alten Jurassic Park-Cast wieder mit ins Boot zu holen.

Deutscher Kinostart: 9. Juni 2022

Jurassic World Ein neues Zeitalter - Prolog (Deutsch) HD

1.) Science-Fiction-Start 2022: Avatar 2 kehrt nach Pandora zurück

Nach langer Wartezeit ist es im Dezember 2022 so weit: James Camerons Science Fiction-Hit Avatar wird mit Avatar 2 fortgesetzt. Jake Sully hat mittlerweile mit Neytiri eine Familie gegründet, als der Planet Pandora abermals bedroht wird. Auf dieses Kinoerlebnis in 3D fiebern die meisten Moviepiloten hin.

Deutscher Kinostart: 14. Dezember 2022

© Disney Sci-Fi-Fortsetzung Avatar 2 im Anflug

