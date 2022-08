Marvel Star macht sich über Batgirl-Desaster lustig – und erntet heftige Kritik

DC-Fans sind immer noch über das Batgirl-Schicksal schockiert. Jetzt empört sie ein Marvel-Star mit seiner Häme noch mehr.

DC scheint nach der Kaltstellung des Superhelden-Krachers Batgirl durch Warner im Chaos zu versinken. Und der Spott der Konkurrenz lässt nicht lange auf sich warten. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings-Star Simu Liu machte sich jetzt über den Eklat lustig. Und geriet sofort heftig in die Fan-Kritik.

Nach Batgirl-Spott: Fans fordern Entschuldigung von Marvel-Star

Auf Twitter schrieb Liu:

Sorry, aber Disney hat das [erfundene, Anm. d. Red.] Shang-Chi Holiday Special aus Qualitätsgründen leider gestrichen. Dabei hatte ich das ganze Ding schon gefilmt. Und eine Lebkuchen-Version des [Schauplatzes] Ta Lo entworfen. Ruhe sanft, Shang-Chi and the Legend of the Ten Golden Rings.

Der Kommentar ist eindeutig auf jüngsten Vorgänge bei Batgirl gemünzt, der bereits fertig war und dann schlicht im Giftschrank abgestellt wurde. Viele Mitglieder der Community finden Lius Seitenhieb allerdings gar nicht lustig. "Ernsthaft? Die [Filmemacher] leiden jetzt gerade. Und du machst dich darüber lustig? Eine Schande!", ist dort etwa zu lesen.

"Simu, ich liebe dich", schreibt ein anderer Fan. "Aber für die kreativen Teams bei Warner ist es ein Alptraum. Mach sofort ein Entschuldigungsvideo." Unter den wütenden Reaktionen gibt es nur wenige beschwichtigende Stimmen. "Bin sicher, dass er sich eher über Warner als über Batgirl lustig macht", heißt es da.

Ob Liu nun Warner kritisiert oder Häme über den Produktionsteams ausschüttet, er teilt sich mit den erbosten Fans dieselbe Überraschung. Einen fertiggestellten Film einfach abzuschreiben, noch dazu womöglich aus rein finanziellen Gründen, ist einfach schockierend.

Was haltet ihr von Lius Worten?