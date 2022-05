Marvel-Universum endlich komplett: Disney+ schnappt sich 6 MCU-Serien auf einen Schlag

Nach dem Netflix-Abgang nimmt Disney+ die Marvel-Serien auf. Jetzt steht der Termin fest. Wir erklären zudem, wie es weitergehen könnte mit Daredevil und Co.

Ende Februar ließ Netflix seine 6 eigenproduzierten Marvel-Serien ziehen. Die Rechte an den Produktionen waren ausgelaufen. Wann die Serien um Daredevil zu Disney+ in Deutschland kommen würden, war nur eine Frage der Zeit. Jetzt hat der Streamingdienst die Übernahme bekanntgegeben. Erfahrt hier alles zu den Terminen und Hintergründen des einseitigen Tauschs.

Nach Netflix-Abgang: Um diese Marvel-Serien geht es

Wann kommen die 6 Marvel-Serien zu Disney+?

Am 29. Juni 2022 erscheinen Marvels Live-Action-Serien bei Disney+ in Deutschland. Das hat der Streaming-Dienst in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Was steckt hinter dem Serientausch?

Eigentlich zählen sie zu den Eigenproduktion von Netflix, sind damit also an den Service gebunden. Hier ist die Lage allerdings anders. Der Marvel-Deal mit Netflix war von vornherein nur auf Zeit abgeschlossen.

Neue Staffeln? Wie geht es mit den Marvel-Serien bei Disney+ weiter?

Ob auch die Geschichten von Daredevil und Jessica Jones weitergehen, ist nicht ganz klar. Daredevil trat bereits als Anwalt in Spider-Man: No Way Home auf, Schurke King Pin in der Disney+-Marvel-Serie Hawkeye *. Daredevil-Darsteller Charlie Cox deutete zuletzt an , Marvel habe Pläne mit seiner Figur. Lest hier Hintergründe dazu nach.

Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass Disney sich die Rosinen rauspickt. Also nur die Geschichten jener Figuren weiterführt, die ein gewisses Fan-Potential erfüllen. In dieses Raster würden wohl vor allem die Figuren Jessica Jones und Daredevil passen, mit Abstrichen auch Luke Cage. Aber die ganze Wahrheit wird nur eine ausführliche Disney-Marktforschung bringen.

