Erlösung für Marvel-Fans: Das zerstörte Netflix-Universum wird gerade wiederbelebt

Im Marvel Cinematic Universe passieren gerade sehr spannende Dinge. Für alle Fans der alten Netflix-Serien gibt es gleich zwei Gründe zur Freude. Wir haben die wichtigsten Entwicklungen zusammengefasst.

Achtung, es folgen massive Marvel-Spoiler!

Bis vor wenigen Wochen wirkte das Marvel-Netflix-Universum tot. Obwohl zwischen 2015 und 2019 sechs Serien mit insgesamt 13 Staffeln auf dem Streaming-Dienst gestartet sind, die offiziell Teil des Marvel Cinematic Universe waren, distanzierte sich das Franchise in den letzten zwei Jahren von Daredevil, Jessica Jones und Co.

Seit WandaVision werden alle MCU-Serien von Marvel Studios exklusiv für Disney+ produziert. Der Vorteil davon: Die Geschichten der einzelnen Kinofilme und Serien verschmelzen stärker miteinander, wie es aktuell am Beispiel von Spider-Man: No Way Home und Hawkeye sehr schön zu beobachten ist.

Daredevil und Kingpin wüten ab jetzt wieder offiziell im MCU

Die zwei neusten MCU-Projekte warten jedoch nicht nur mit gegenseitigen Querverweisen auf (etwa Rogers: The Musical und die modernisierte Freiheitsstatue), sondern bringen ebenfalls Figuren aus dem Marvel-Netflix-Kosmos zurück, von denen es ungewiss war, ob wir sie jemals wieder sehen werden.

Die Rede ist von:

Matt Murdock (Charlie Cox): Der blinde Anwalt aus Hell's Kitchen, der als Daredevil die Straßen säubert, eilt in Spider-Man: No Way Home dem jungen Peter Parker zur Hilfe, als dieser aufgrund seiner enthüllten Identität in Bedrängnis gerät.

(Charlie Cox): Der blinde Anwalt aus Hell's Kitchen, der als Daredevil die Straßen säubert, eilt in Spider-Man: No Way Home dem jungen Peter Parker zur Hilfe, als dieser aufgrund seiner enthüllten Identität in Bedrängnis gerät. Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio): Der legendäre Marvel-Schurke Kingpin wurde zuletzt von Daredevil hinter Gitter gebracht. Wie sich in der neusten Hawkeye-Folge herausstellt, hat er New York wieder fest im Würgegriff.

Völlig aus dem Nichts kommen die Auftritte der beiden Figuren nicht. Marvel-Chef Kevin Feige hat bereits vor ein paar Tagen verkündet, dass Charlie Cox der offizielle Daredevil im MCU ist. Die Rückkehr des Kingpin deutete sich derweil in der dritten Hawkeye-Folge an, als von einem mächtigen Onkel im Bezug auf Maya Lopez die Rede war.

Nachdem jüngere MCU-Abenteuer wie Eternals und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings eher für sich standen, befinden wir uns gerade in einer Phase, in der ein Projekt in das andere greift. Besonders der Auftritt des Kingpin lässt auf Großes hoffen, da sich der Bösewicht mit vielen anderen Marvel-Figuren verbinden lässt.



Auch über den nächsten Daredevil-Auftritt lässt sich schon spekulieren. mit She-Hulk erwartet uns nämlich MCU-Serie im Gewand einer halbstündigen Legal-Comedy. Da würde der Anwalt Matt Murdock natürlich perfekt hereinpassen. Und wer weiß, vielleicht schaut in diesem Zuge auch Jessica Jones vorbei.

