Marvels erste Wahl für Iron Man war nicht Robert Downey Jr. - doch der andere Sci-Fi-Star lehnte ab

Robert Downey Jr. hat als Tony Stark das MCU losgetreten und wurde zu einem der wichtigsten Gesichter des Franchises. Und das nur, weil die erste Wahl für Iron Man die Rolle abgelehnt hat.

Ein MCU ohne Robert Downey Jr. ist schwer vorstellbar. So schwer, dass er nach seinem Tod als Tony Stark aka Iron Man nun wieder zum Franchise zurückkehrt. Die Entscheidung des Schauspielers ist nicht weiter verwunderlich, schließlich hat das MCU nicht nur seine Karriere gerettet, sondern ihn auch ganz oben auf die Liste der beliebtesten Schauspieler gebracht. Für diese Chance dürfte Downey Jr. nicht nur Marvel-Chef Kevin Feige dankbar sein, sondern auch dem Kollegen, der die Rolle als Iron Man abgelehnt hat.

Kevin Feige sah anderen Star als Robert Downey Jr. für perfekten Tony Stark vor

Robert Downey Jr. ist inzwischen in den Köpfen des Publikums so sehr mit Iron Man assoziiert, dass man sich kaum einen anderen Schauspieler in der Rolle vorstellen kann. Auch wenn es immer wieder mal Gerüchte gab, dass Tom Cruise als nächster Iron Man auftreten würde, wurden diese nie real. Trotzdem hätten wir beinahe ein anderes Gesicht auf der Leinwand gesehen, das die Ära der Marvel-Superhelden einleitet.

Laut FandomWire hat Kevin Feige bei einem Besuch der University of South California im letzten Jahr darüber gesprochen, wer ursprünglich für die Rolle des Iron Man vorgesehen war. Er erklärte auch, wonach das Studio gesucht hat:

Wir mussten die perfekte Mischung aus Herz, Kraft und Charisma finden.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Iron Man:

Iron Man - Trailer (Deutsch)

Iron Man war der erste Film, den Marvel Studios alleine auf die Beine gestellt hat. Der Erfolg des Films war entscheidend für das gesamte Studio und dementsprechend schwer war die Last auf den Schultern der Hauptrolle. Nach vielen Gesprächen mit dem Team und Regisseur Jon Favreau war für Feige am Ende klar, wer die Rolle übernehmen sollte:

Und sein Name war natürlich Clive Owen. Er hat abgelehnt. Er war nicht interessiert.

Gründe für Iron Man-Absage sind unbekannt

Clive Owen hätte die Chance gehabt, das MCU als Iron Man zu starten, doch lehnte die Rolle ab. Über die Gründe können wir nur spekulieren, doch klar ist, dass das Projekt damals äußerst riskant war. Marvel Studios hatten noch nie einen eigenen Film realisiert und Iron Man gehörte damals zu den weniger bekannten Charakteren der Mavel-Comics.

Für Feige und die Marvel-Studios war die Ablehnung von Owen allerdings ein Glücksfall. Denn Robert Downey Jr. half im Anschluss mehr als 10 Jahre lang, die Erfolgsgeschichte des MCU zu tragen und zu gestalten.