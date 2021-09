Matrix 4-Trailer mit Keanu Reeves: Die größten Fragen und unsere Erklärungen

Der erste Trailer zu Matrix Resurrections bringt Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss als Neo und Trinity zurück. Doch was in aller Welt geht in der lang erwarteten Sci-Fi-Fortsetzung eigentlich vor sich?

Neo und Trinity sind zurück! Im ersten Trailer zu Matrix Resurrections tauchen sie erneut in die faszinierende Science-Fiction-Welt der Wachowskis ein. Bisher sieht das alles ziemlich beeindruckend aus. An furiosen Actionsequenzen wird es dem vierten Teil der Reihe definitiv nicht mangeln. Doch was genau passiert in dem Trailer eigentlich?

Wir haben uns den Matrix Resurrections-Trailer Bild für Bild angeschaut und einige spannende Details entdeckt, aus denen sich noch spannendere Fragen ergeben. Manche lassen sich bereits beantworten, bei anderen tappen wir noch im Dunkeln. Aber das Spekulieren vor dem Kinostart ist bekanntlich der größte Teil der Vorfreude.

Matrix Resurrections: Warum sieht alles so künstlich aus?

Der Trailer beginnt mit dem Bild eines Häuserblocks und einer Skyline dahinter. Beide Bildebenen wirken sehr kulissenhaft oder in diesem Fall besser: Programmiert, digital, künstlich, fake. Der Eindruck zieht sich, wenn auch nicht mehr so extrem, durch den gesamten Trailer.

© Warner Bros. Matrix Resurrections

Ist das einfach der digitale Look, der viele gegenwärtige Filme (Gemini Man zum Beispiel) belastet, sie glatter, aber nicht schöner macht? Oder ist die Künstlichkeit ein gar nicht mal so subtiler ästhetischer Hinweis und damit Teil der Welt/Simulation/Illusion, in die Neo gerutscht ist? Ich tippe auf die zweite Variante. (HB)

Ist Yahya Abdul-Mateen II der neue Morpheus in Matrix 4?

Runde Sonnenbrillengläser, Narben auf den Wangen, generell cooles, mysteriöses Gebaren: Das kann nur Morpheus sein. Und er ist es auch, es gibt einen (jungen) Morpheus in Matrix Resurrections und er wird gespielt von Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Candyman). Der Darsteller bestätigte die Identität seiner Figur höchstpersönlich:

Einen Auftritt von Laurence Fishburne, dem Original-Morpheus, werden wir in Matrix 4 nicht sehen, wie der Darsteller bereits vor einiger Zeit zu seinem eigenen und zum Missfallen vieler Fans verkünden musste. (HB)

Was ist mir Neo in Matrix Resurrections los?

Neos offensichtlicher Gedächtnisschwund ist das größte Rätsel des Trailers. Eine mögliche Erklärung liefert die Szene, in der Neo nackt von Maschinen geborgen wird: Womöglich wurde er nach dem Ende von Matrix Revolutions von ihnen wiederbelebt und erneut in die Matrix integriert.

© Warner Bros. Matrix Resurrections

Die blauen Pillen legen nahe, dass die Wächter der Matrix ihn am Entdecken der Wahrheit hindern wollen und Kontrollprogramme wie den Therapeuten (Neil Patrick Harris) zu seiner Überwachung einsetzen. Schlussendlich wird er aber von seinen Mitstreitern gefunden und erneut ins Bild gesetzt. Die Frage ist dann nur: Was ist aus dem Waffenstillstand des ursprünglichen Matrix-Finales geworden? (JFW)

Schauen die Figuren in Matrix 4 den ersten Teil?

Ja, tatsächlich! In einzelnen Einstellungen sind Szenen aus dem ersten Matrix-Film zu erkennen. Einmal läuft Keanu Reeves als gealterter Mr. Anderson sogar direkt an seinem jüngeren Ebenbild vorbei, das auf eine Videowand im Hintergrund projiziert wird. Erkennen tut er es allerdings nicht. Auch darüber hinaus lassen sich Bildfetzen aus dem ersten Teil im Resurrections-Trailer erkennen.

© Warner Bros. Matrix Resurrections

Am Ende des Trailers sagt die von Mindhunter-Star Jonathan Groff gespielte Figur, dass Neo dorthin zurückgehen muss, wo alles angefangen hat. Dieser Satz ist offenbar wörtlich gemeint. Matrix Resurrections bringt den Ursprung der Reihe zurück. Für einen kurzen Moment sieht es sogar so aus, als würden die Figuren direkt in den Film von 1999 hineinlaufen. Macht euch auf einen abgefahrenen Metafilm gefasst. (MH)

Wartet Matrix Resurrections mit einem neuen Orakel auf?

Ein wichtiger Bestandteil der Matrix-Mythologie ist das Orakel. Es begleitet Neo bei den wichtigsten Stationen auf dem Weg zum Auserwählten. Viele Fans spekulieren nun, dass in Matrix Resurrections eine ältere Version des Programms Sati diese Rolle übernimmt, da es als "Kind" oft zusammen mit dem ersten Orakel zu sehen war.

Das vermeintliche Orakel liest eine Ausgabe von Alice im Wunderland. Einzelne Motive aus Lewis Carrolls Literaturklassiker tauchten bereits in den vorherigen Matrix-Filmen auf. Am bekanntesten ist das weiße Kaninchen, dem Neo zu Beginn der Geschichte folgen soll. Auch in Matrix Resurrections taucht es als Variation auf, ganz zu schweigen von der Verwendung des Jefferson Airplane-Songs White Rabbit im Trailer. (MH)



Wir sind sehr gespannt, wie Matrix Resurrections die vielen Fragen, die der Trailer aufwirft, beantworten wird. Am 23. Dezember 2021 kommt die von Lana Wachowski inszenierte Fortsetzung in die Kinos.

Wir reden natürlich über Keanu Reeves, vergleichen Trinity und Neo mit Sam und Frodo und prüfen, in welchen Bereichen die Filme gut gealtert sind – und in welchen nicht.

Was beschäftigt euch am meisten im Matrix Resurrections-Trailer?