MCU-Chef veralbert Avengers: Thanos tritt bei den Simpsons auf

Die Simpsons gehören nun zu Disney. Marvel ebenso. Kein Wunder, dass sich zwischen beiden Synergien entwickeln. Kevin Feige wird als Thanos-Parodie zu sehen sein.

Er ist der wohl wichtigste Blockbuster-Produzent der letzten 10 Jahre und wird nun sein Schauspieldebüt geben: Marvel-Boss Kevin Feige parodiert den Schurken Thanos in der am Sonntag ausgestrahlten Die Simpsons-Episode.

Die Ähnlichkeit zwischen Thanos und seiner Simpsons-Parodie ist nicht zu übersehen

Wie unter anderem bei IndieWire zu lesen ist, wird Kevin Feige in der Folge mit dem vielsagenden Titel "Bart the Bad Guy" eine Figur mit den Namen Chinnos verkörpern. Thanos und Chinnos sind nicht weit voneinander entfernt und so drängt sich ein Vergleich zum Super-Bösewicht, den Josh Brolin in den letzten Marvel Cinematic Universe-Filmen spielte, geradezu auf. Bestätigt wird dies auch das Aussehen der Figur.

Watch Kevin Feige As Chinnos In The Simpsons' Avengers: Endgame Parody https://t.co/BgVa3Q984N pic.twitter.com/Mt6BJ2VBVw — Screen Rant (@screenrant) February 28, 2020

Die äußere Ähnlichkeit zwischen Thanos und Chinnos ist eindeutig und auch inhaltlich geht es um das MCU-Franchise. Vorsicht: Es folgen große Spoiler zur kommenden The Simpsons-Episode.

Bart sieht nämlich durch Zufall vorab den neuesten Film eines Franchises. Dieses trägt den Titel Vindicator. Wer bewandert in den englischsprachigen Feinheiten ist, wird die Verbindung feststellen: vindicate heißt auch verteidigen bzw. rehabilitieren und wird auch als Synonym für rächen, also avenge benutzt.

The Big Bang Theory-Überraschung: Witziger Simpsons-Auftritt von größtem Star

Bart ist nun nicht auf den Kopf gefallen und versucht mit seinem Wissensvorsprung, einen Vorteil zu erpressen. Er ist eben ein Bad Guy. Zwei Filmproduzenten bemühen sich, ihn davon abzuhalten. Und hier gibt es eine weitere Verbindung: Gesprochen werden sie von den Avengers-Regisseuren Joe Russo und Anthony Russo. Ein weiterer bekannter Gast in der nächsten Simpsons-Folge ist Cobie Smulders, die ihr als Mariah Hill aus dem MCU kennt.

Im kurzen Clip zur Simpsons-Folge könnt ihr die Ähnlichkeiten sehen und erinnert euch vielleicht an den finalen Kampf von Thanos gehen die Avengers mit Iron Man an der Spitze.

Kevin Feige pone voz al villano Chinos en el primer clip del episodio "Bart the Bad Guy" de los Simpson



La escena es una clara inspiración de la batalla en Titán de Vengadores: Infinity War pic.twitter.com/ltRPGJJOOr — Blog de Superhéroes - BdS (@blogsuperheroes) February 27, 2020

Angeblich entwickelt sich die Handlung so, dass sich der Zuschauer über die Spoiler-Angst, die jedes größere MCU-Projekt unweigerlich mit sich bringt, lustig macht. Das birgt viel realen Stoff, denn das Marvel Studio wie auch die Stars und die Regisseure flehten damals vor Kinostart die Fans an, anderen den Kinospaß bei Avengers 4: Endgame nicht zu verderben.



Avengers 4: Endgame - Warum Fans lernen müssen, mit Kritik umzugehen

Wann wird die Simpsons-Folge mit der Avengers-Parodie ausgestrahlt?

"Bart the Bad Guy" wird am Sonntag, den 1. März, um 20 Uhr auf Fox ausgestrahlt. Wann die Folge in Deutschland zu sehen sein wird, ist bis dato nicht bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es aber erst im Spätsommer 2020 soweit sein. Wer sich einstimmen will, kann sich auch dieses wunderschöne, sehr detaillierte Poster zur Simpsons-Parodie über das MCU anschauen.



© Disney Pictures The Simpsons-Folge "Bart the Bad Guy"

Die Simpsons sind in den USA bei Disney+ verfügbar, da die Kult-Zeichentrickserie wegen des Fox-Einkaufs in die Verantwortung von Disney wechselte. Wie es scheint, wird eine Zusammenarbeit als sehr förderlich betrachtet.

Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+ ? Dann klickt auf den Link und informiert euch oder schließt ein Abo ab: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wir werden sehen, wie die Folge bei den Zuschauern ankommt. Ob sie gleich zum Start von Disney+ am 24. März verfügbar sein wird, wissen wir aktuell noch nicht.



Freut ihr euch auf die Thanos-Parodie bei den Simpsons?