Mega-Blockbuster stürmt Netflix-Charts: Er war noch nie zuvor dort zu sehen

Erst gestern ist er bei Netflix eingetroffen. Schon jetzt steht er auf Platz 3 der Streaming-Charts. Dabei war dieser stargespickte Action-Blockbuster im Kino gar nicht so erfolgreich.

Vor ein paar Wochen kündigte sich in der Netflix-Vorschau eine der teuersten Comic-Verfilmungen der vergangenen Jahre an, die über mehrere Dekaden in Entwicklung war. Die Rede ist von The Flash, dem vorletzten Film des DC Extended Universe (DCEU). Im Kino war der Film ein riesiger Flop. Bei Netflix stürmt er jetzt die Charts.

Zweite Chance bei Netflix: The Flash startet in Top 10 durch

Mit The Flash wollte DC das erreichen, was Marvel kurz zuvor mit Spider-Man: No Way Home auf die Beine gestellt hatte: Ein nostalgisch aufgeladener Action-Kracher, der die Tore zum Multiversum öffnet und somit den Auftritt bekannter, aber längst nicht mehr aktiver DC-Ikonen ermöglicht. In diesem Fall etwa Michael Keatons Batman.

Obwohl The Flash alles dafür gibt, um so viele DC-Generationen wie möglich in einem wilden Zeitreise-Abenteuer à la Zurück in die Zukunft zusammenzuführen, konnte er nicht genügend Fans ins Kino locken, um als Erfolg zu gelten. Bis zu 220 Millionen US-Dollar kostete die Produktion. Das Box-Office bliebt bei 271 Millionen stehen.

Wer in Hollywood ein dermaßen kostspieliges Filmprojekt auf die Leinwand bringt, erwartet mindestens das Zwei- bis Dreifache. The Flash ist jedoch eines der deutlichsten Signale, dass Superhelden keine Selbstläufer an den Kinokassen sind. Wenig überraschend endete das DCEU einen Film später mit Aquaman: Lost Kingdom.

The Flash: Die Netflix-Konkurrenz klopft schon an die Tür

Der Einstieg in die Netflix-Top-10 zeigt, dass durchaus Interesse an The Flash besteht. Offenbar nur nicht so viel, dass man ein Ticket fürs Kino löst. Nun dürfen wir gespannt sein, ob es der DC-Blockbuster bis an die Spitze der beliebtesten Filme schafft. Er muss sich allerdings beeilen. Denn mit dem von Charlize Theron angeführten The Old Guard 2 steht bereits das nächste große Netflix-Original in den Startlöchern. Das Sequel startet morgen bei Netflix.