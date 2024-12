Neuer Voldemort in Harry Potter-Serie: Ralph Fiennes schlägt Nachfolger vor und der klingt perfekt

Wer spielt Voldemort in der Harry Potter-Serie? Ralph Fiennes, der den Bösewicht in den Kinofilmen zum Leben erweckte, könnte sich mit einem Nachfolger anfreunden, den sich auch viele Fans wünschen.

Die Harry Potter-Serie nimmt langsam an Form an. Aktuell befindet sich das Projekt in der Vorproduktion, was bedeutet, dass wichtige kreative Entscheidungen getroffen werden, damit nächstes Jahr die Dreharbeiten beginnen können. Dazu gehört natürlich auch die Frage nach dem Casting: Wer spielt wen in der Harry Potter-Serie?

Offiziell wurde bis dato kein Mitglied des Ensembles bekannt gegeben. Weder wissen wir, wer Harry, Hermine und Ron in der Neuverfilmung verkörpern wird, noch gibt es eine konkrete Ansage zur Besetzung der erwachsenen Figuren. Nun hat sich Potter-Veteran Ralph Fiennes dazu geäußert, wer Voldemort spielen könnte.

Cillian Murphy als Voldemort in der Harry Potter-Serie? Ralph Fiennes findet die Idee super

In den Filmen war Fiennes ab Teil 4 in der Rolle des bleichen, nasenlosen Bösewichts zu sehen. In der Talkshow Watch What Happens Live wurde ihm kürzlich die Frage, gestellt, ob er sich Fan-Favorit Cillian Murphy als Voldemort in der Harry Potter-Serie vorstellen könnte. Seine Antwort wartet mit großem Zuspruch auf:

Cillian [Murphy] ist ein fantastischer Schauspieler. Ich denke, das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre sehr für Cillian.

Murphy kommt vom größten Erfolg seiner Karriere: dem Oscar-Gewinn für Christopher Nolans Oppenheimer. Für Harry Potter-Fans ist er schon länger ein Wunschkandidat für die Neubesetzung von Voldemort. Nicht zuletzt versteht er es sehr gut, Figuren zum Leben zu erwecken, die etwas Zwielichtiges, Unheimliches an sich haben.

Können wir Murphy vertrauen, wenn er plötzlich in A Quiet Place 2 auftaucht? Welche Abgründe verbergen sich hinter der Fassade von Thomas Shelby in Peaky Blinders? Und erinnert ihr euch an die extrem unbehaglichen Momente, für die er als Scarecrow in Batman Begins sorgte? Murphy wäre ein großartiger Voldemort.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Cillian Murphy wirklich Voldemort in der Harry Potter-Serie spielt?

Fraglich ist, ob er sich am jetzigen Punkt seiner Karriere vertraglich an ein Projekt binden will, das potenziell eine Dekade seines Lebens einnimmt. Das wird für viele Stars eine entscheidende Frage beim Harry Potter-Casting sein. Gleichzeitig ist unklar, ob Voldemort in seiner finalen Form überhaupt Teil der 1. Staffel ist.

Wie bereits erwähnt: In den Filmen tauchte Fiennes erst am Ende von Teil 4, Harry Potter und der Feuerkelch, auf. Zuvor findet Voldemort durch Professor Quirrell und den jungen Tom Riddle seinen Weg in die Geschichte. Wir dürfen gespannt sein, wie die Serie den Bösewicht etabliert. Offiziell wurde Murphy bisher nicht mit dem Projekt in Verbindung gebracht.

Dafür gibt es einen anderen Namen, der laut Insider-Berichten auf der Wunschliste für die Besetzung einer prominenten Harry Potter-Figur steht: Mark Rylance. Ausgehend vom ersten großen Casting-Gerücht zur Serie soll der britische Schauspieler für HBO und Warner Bros. Television die Traumbesetzung für Albus Dumbledore sein.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Nachdem es lange Zeit hieß, dass die Harry Potter-Serie einen Start im Jahr 2026 anpeile, taucht in den jüngsten Berichten immer öfter 2027 als wahrscheinliches Startjahr auf. Wir befinden uns also noch ganz am Anfang dieses Mammutprojekts, das die sieben Harry Potter-Bücher in sieben Staffeln verfilmen will.