Mega-Gerücht: Jurassic World 4 soll mit einem der größten Hollywood-Stars in der Hauptrolle kommen

Jetzt ist ein großes neues Gerücht zu Jurassic World 4 aufgetaucht, nach dem Marvel-Star Scarlett Johansson eine Hauptrolle in dem Abenteuer-Spektakel angeboten worden sein soll.

Die Entwicklungen rund um den jüngst angekündigten Sci-Fi-Abenteuer-Blockbuster Jurassic World 4 sind rasant. Die neueste Fortsetzung der Dino-Reihe soll schon im Juli 2025 ins Kino kommen. Mit Rogue One- und The Creator-Macher Gareth Edwards soll auch ein Regisseur gefunden worden sein.

Jetzt ist noch ein heißes Gerücht zu Jurassic World 4 aufgetaucht, das einen Hollywood-Mega-Star betrifft. Der Casting-Coup wäre damit perfekt.

Scarlett Johansson soll Jurassic World 4-Hauptrolle angeboten worden sein

Wie der Branchen-Insider Jeff Sneider auf seinem Blog The InSneider schreibt, soll Avengers-Star Scarlett Johansson eine Hauptrolle in dem kommenden Sci-Fi-Film angeboten worden sein. Angeblich hat sie sich bereits mit Regisseur Edwards und Produzent Frank Marshall getroffen. Ihr Drehplan ist wohl für den kommenden Sommer auch noch frei, was eine Jurassic World 4-Beteiligung ermöglichen kann.

Offiziell bestätigt ist noch keines dieser Details. Sneiders Vorabinfos sind aber oft verlässlich und werden wenig später bestätigt. Falls Johansson die Hauptrolle in dem Abenteuer-Spektakel annimmt, dürfte eine offizielle Meldung dazu in Kürze folgen.

Wann startet Jurassic World 4 im Kino?

Der neueste Teil der Sci-Fi-Reihe läuft ab dem 3. Juli 2025 in den deutschen Kinos.

Zur Story von Jurassic World 4 gibt es noch keine Details. Es soll sich aber um einen Franchise-Neustart handeln, für den bisherige Stars wie Chris Pratt nicht zurückkehren. Mit Scarlett Johansson hätte die Reihe definitiv ein neues starkes Aushängeschild im Cast vorzuweisen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.