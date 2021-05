Mega-Monsterfilm mit verwirrten Marvel-Stars im TV: Niemand wusste, wie groß King Kong wirklich ist

Heute läuft mit Kong: Skull Island ein Mega-Monsterblockbuster im TV, in dem 3 Marvel-Stars auf den Riesenaffen treffen. Allerdings herrschte am Set maximale Verwirrung über Kings Kongs Größe.

Mit Kong: Skull Island feierte das legendäre Filmmonster King Kong 2017 seinen Einstand im MonsterVerse. Dabei stand schon früh die Frage im Raum, wie groß der Affe Kong eigentlich ist. Immerhin muss er sich in Godzilla vs. Kong gegen einer atomaren Riesenechse stellen.

Wer wäre für eine Antwort besser geeignet als das Filmteam, könnte man sich denken. Doch aufgehend von den Aussagen von Marvel-Star Samuel L. Jackson wusste niemand am Set von Kong: Skull Island, wie groß der Affe wirklich ist.

Da der Film heute 20.15 Uhr im TV bei ProSieben läuft, erinnern wir an den denkwürdigen Erfahrungsbericht von Sam Jackson – und verraten, wie groß King Kong nach offiziellen Angaben sein soll.

Kong Skull Island heute im TV: Marvel-Star Sam Jackson war einfach nur verwirrt

In mehreren Interviews hat sich der Nick Fury-Darsteller Samuel L. Jackson schwärmend über die Dreharbeiten in Vietnam und seine Liebe zu Monsterfilmen geäußert. Ein wiederkehrendes Thema war aber auch seine Verwirrung am Set von Kong: Skull Island.

Das Filmteam konnte verständlicherweise keinen echten Monster-Affen casten, da die schwer aufzutreiben sind. So mussten sich die Darsteller:innen um Brie Larson und Tom Hiddleston das haarige Biest vorstellen, das später mit Hilfe des Motion Capture-Darstellers Terry Notary in den Film integriert wurde. Eine naheliegende Frage war deshalb, wie groß Kong eigentlich ist. Wo genau sollten sie hinblicken? Samuel L. Jackson war von den Antworten nicht überzeugt.

© Warner Bros. Samuel L. Jackson in Kong: Skull Island

Von Collider wurde der Darsteller des Preston Packard gefragt, was er statt Kong während des Drehs angeschaut hat:

Einen Spiegel. Nein. Da war nichts. Wir haben ständig gefragt: 'Wie groß ist es? Wie schnell ist es? Wo ist es?' Und dann bekam man abweichende Antworten, je nachdem wen man fragte. Manchmal geht es nur um die Perspektive der Kamera und es hat nichts damit zu tun, ob es da ist, per Green Screen [reinkommt] oder so. Es geht darum, wie man wahrgenommen wird, wenn es passiert.

Gegenüber der Torono Su n erklärte er zum Kinostart ähnliches und fügte hinzu:

Um ehrlich zu sein, [im Film] ist er viel größer als es uns jemals jemand gesagt hat.

Im selben Interview stellte Samuel L. Jackson übrigens auch essenzielle Fragen wie:

Wenn er so groß ist, wo zum Henker schläft er dann auf der Insel, ohne dass wir ihn sehen können? Oder wenn er einen Haufen macht, sollten wir dann nicht in der Lage sein, das überall auf der Insel zu sehen oder zu riechen?

Aber zurück zu Kongs Größe und zur eigentlichen Frage hinter dieser Debatte...

Wie groß ist King Kong in Kong: Skull Island?

Der Film selbst verwirrt durch die Einbettung des Affen bisweilen. Manchmal scheint Kong deutlich größer als die charakteristische Karstlandschaft der vietnamesischen Provinz Ninh Binh zu sein, die für Skull Island herhält. Dann wiederum wird er von den Hügeln deutlich in den Schatten gestellt.



Mehr zu den visuellen Effekten des MonsterVerse-Blockbusters:

Kong Skull Island - Featurette VFX Behind the Magic 2 (English) HD

Zum Kinostart wurde von Warner Japan (via SciFied ) jedoch die offizielle Größe des Riesenaffen angegeben:



King Kong ist zum Zeitpunkt des Films 31,6 Meter groß und wiegt 158 Tonnen.

Damit ist Kong übrigens nur halb so groß wie der derzeit höchste Baum in Deutschland, was gar nicht mal so beeindruckend klingt. Er ist etwa so hoch wie ein Blauwal lang ist, wiegt aber etwas weniger.

Für seinen nächsten Filmauftritt und die lang erwartete Konfrontation mit Godzilla legt Kong aber nochmal deutlich zu. In Godzilla vs. Kong erwartet uns nämlich der größte King Kong der Filmgeschichte. Sonst wäre der Kampf mit der über 100 Meter großen Echse ziemlich fix entscheiden.

Nach Kong Skull Island: Wann kommt Godzilla vs. Kong im Kino?

Godzilla vs. Kong - Trailer (Deutsch) HD

Godzilla vs. Kong startet nach aktuellem Stand am 1. Juli 2021 in den deutschen Kinos. Anders als etwa in den USA gibt es demnach keine parallele Auswertung als VOD und auf der großen Leinwand.

