Mega Nachricht für Prison Break-Fans: Beide Hauptdarsteller kehren in perfekter Ersatz-Serie zurück

Eine große TV-Reunion kündigt sich an: Dominic Purcell und Wentworth Miller, die Stars aus Prison Break, schließen sich für eine neue Action-Thriller-Serie wieder zusammen.

Prison Break ist eine der großen Serien der 2000er Jahre. Vier Staffeln lang konnten wir einen spektakulären Gefängnisausbruch verfolgen, ehe ein abschließender TV-Film die Geschichte zu Ende brachte – zumindest fast. Nachdem die Serie ursprünglich von 2005 bis 2009 ausgestrahlt wurde, kehrte die Serie 2017 für ein Revival zurück.

Jetzt schließen sich die Prison Break-Stars Dominic Purcell und Wentworth Miller erneut zusammen: Wie Variety berichtet, hat das eingespielte Duo eine weitere Serie an Land gezogen, das aktuell für großes Aufsehen in Hollywood sorgt. Snatchback lautet der Titel des Projekts. Es handelt sich um einen Action-Thriller.



In Snatchback lebt Prison Break weiter: Neuer Action-Thriller mit Dominic Purcell und Wentworth Miller

Die Geschichte von Snatchback wurde von wahren Begebenheiten inspiriert und erzählt von einem Team an privat engagierten Agent:innen, die immer dann gerufen werden, wenn es eine knifflige Geiselsituation irgendwo auf der Welt gibt. Sie wagen sich an die gefährlichsten Orte, um die Unschuldigen zu befreien.

Entwickelt wird das Projekt unter dem Dach von Universal TV. Ein konkreter Sender, wo Snatchback ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Da die Serie aber jetzt schon von einem großen Buzz begleitet wird, dürfte es nicht lange dauern, bis sich Snatchback einen Heimathafen in der TV- und/oder Streaming-Landschaft findet.

Scott Rosenbaum fungiert als kreativer Kopf des Projekts. Er wird in der Variety-Meldung als Drehbuchautor und ausführender Produzent gelistet. Seine Credits sind beachtlich: Involviert war er u.a. in spannende und actiongeladene Serien wie The Shield – Gesetz der Gewalt, V – Die Besucher, Queen of the South und Chuck.

Prison Break-Reunion: Wann startet Snatchback im TV?

Da das Projekt erst ganz am Anfang steht, existiert noch kein konkreter Starttermin für Snatchback. Zuerst muss die Serie gedreht werden und einen Sender oder Streamer finden. Bis dahin könnt ihr einen Blick in die DC-Serien The Flash und Legends of Tomorrow werfen, in denen Purcell und Miller zu sehen sind. Purcell spielt den Schurken Heat Wave und Miller den nicht weniger zwielichtigen Captain Cold.