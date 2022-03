Mega-Spoiler zu The Walking Dead geleakt: Diese 13 Charaktere überleben garantiert das Finale

Bei den Dreharbeiten zu den finalen Szenen von The Walking Dead Staffel 11 wurden einige Darsteller:innen von Fans gesichtet. Jetzt wissen wir, wer auf jeden Fall bis zum Ende überleben wird. Achtung, Spoiler.

Kaum ein Serienende wird in diesem Jahr so mit Spannung erwartet wie das von The Walking Dead. Fans bangen, ob die epische Zombiesaga in Anbetracht zukünftiger Spin-offs nach 11 Staffeln und 177 einen würdigen Abschluss erhält. Die größten Fragen dabei: Wer wird sterben? Und wer wird bis zum Ende überleben?

Im Zuge der Dreharbeiten wurde bereits bekannt, an welchem Ort die finalen Szenen von The Walking Dead stattfinden. Weitere geleakte Setfotos verraten nun, welche Charaktere garantiert bis zum Ende der Zombieserie überleben werden.

Achtung, es folgen mögliche massive Spoiler zum Ende von The Walking Dead. Wenn ihr euch die Überraschungen nicht verderben wolltet, solltet ihr lieber nicht weiter lesen. Für alle Neugierigen und Spoiler-Resistenten unter euch gibt es hier die Liste der Überlebenden von The Walking Dead.

The Walking Dead: Diese Charaktere überleben bis zum Ende von Staffel 11

Mitte März fanden in der Kleinstadt Newnan die Aufnahmen für die letzten Szenen von The Walking Dead statt, die sich in einem kleinen Commonwealth-Park vor einem Brunnen-Denkmal, das an all die verstorbenen Charakteren erinnern soll, abspielen.

Trotz einiger Sicherheitsvorkehrungen konnten neugierige Fans einen Blick auf die Darstellenden werfen, die Teil einer der abschließenden Szenen des Serienfinale von The Walking Dead sind. Das Überleben dieser 13 Charaktere scheint damit schon jetzt bestätigt zu sein:

Yumiko (Eleanor Matsuura), Connie (Lauren Ridloff), Kelly (Angel Theory) und Magna (Nadia Hilker) überleben.



Keine Überraschung: Natürlich überlebt auch Daryl Dixon (Norman Reedus). Hier ist allerdings nur sein Stunt-Double zu sehen. Norman Reedus war zu diesen Zeitpunkt aufgrund einer Gehirnerschütterung nicht am Set, wie Entertainment Weekly berichtet.

Überraschendes Familienglück: Eugene (Josh McDermitt) und Max/Stephanie (Margot Bingham) schieben einen Kinderwagen durch den Park. Sollte es sich um ihr eigenes Kind handeln, erwartet uns zum Ende wohl noch ein kleiner Zeitsprung.

Weiterer gesichtete Überlebende: Lydia (Cassady McClincy), Elijah (Okea Eme-Akwari), Mercer (Michael James Shaw) und König Ezekiel (Khary Payton).

Princess (Paola Lázaro) hat es auch bis zum Schluss geschafft.

Und ebenso Gabriel (Seth Gilliam), der anscheinend seinem tragischen Comic-Schicksal entkommen konnte.

Auch wenn sie nicht am Set erspäht werden konnten, wissen wir natürlich bereits, dass sowohl Carol als auch Negan und Maggie mit größter Wahrscheinlichkeit überleben werden. Denn ihre Geschichten werden nach dem Ende in Spin-offs wie Isle of the Dead und der noch namenlosen Carol und Daryl Serie fortgesetzt.

Tot oder lebendig: Um diese The Walking Dead-Figuren müssen wir bangen

Wie euch sicher schon aufgefallen ist, glänzen einige Charaktere auf den Setfotos mit Abwesenheit. Namentlich sind dies:

Luke

Aaron und seine Tochter Gracie

und seine Tochter Rosita

Judith und RJ Grimes

Das soll aber keinesfalls eine Bestätigung sein, dass sie vor dem Finale alle sterben werden. An einem Teil des Sets verdeckten große aufgehängte Planen die Sicht auf eine hier gedrehte Szene, in der die neuen Anführer:innen des Commonwealth eine Ansprache halten. Einige Darsteller:innen konnten daher nicht erkannt werden.



Luke (Dan Fogler) und Rosita (Christian Serratos) werden aber auf jeden Fall im Serienfinale von The Walking Dead zu sehen sein. Sie wurde schon vorher von Fans bei den Dreharbeiten zur 24. Episode von Staffel 11 gesichtet:

Ein paar weitere Charaktere konnten bisher nicht am Set der Dreharbeiten zum Serienfinale erspäht werden. Bisher fehlt jede Spur von Staffel 11-Charakteren wie Commonwealth-Anführerin Pamela Milton, ihr Sohn Sebastian Milton, sowie Lance Hornsby und die ehemalige Reaper-Anführerin Leah.

Haben euch die Schicksale der The Walking Dead-Charaktere überrascht?