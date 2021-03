The Walking Dead kündigt schockierenden Tod schon zum vierten Mal an - erlöst uns endlich

The Walking Dead Staffel 10 überrascht in der neuen Folge mit einem Easter-Egg, das auf Gabriels ikonischen Comic-Tod verweist. Die Serie tut das schon zum vierten Mal - und langsam reicht es.

Achtung, Spoiler für The Walking Dead: Nach zwei schwächeren Folgen begeistert The Walking Dead in der 19. Episode der 10. Staffel mit starken Charaktermomenten, blutigen Ekelszenen, einem spannenden Gastauftritt von Robert Patrick sowie einem Ende, das den grausamen Tod Gabriels andeutet.

Die Folge One More endet mit Gabriel und Aaron, die sich auf dem Weg zur letzten Station ihres Versorgungslaufs machen, zu einem Wasserturm. Für den Priester Gabriel Stokes (Seth Gilliam) hat dieser Wasserturm eine ganz besondere Bedeutung. Ist es endlich Zeit für ihn zu sterben?

Hier könnt ihr The Walking Dead bei Sky streamen Zu Sky Keine Folge verpassen





The Walking Dead Staffel 10: Gabriels Tod wird zum Running Gag

Falls ihr euch jetzt fragt, warum einige The Walking Dead-Fans immer durchdrehen, sobald ein Wasserturm in der Serie auftaucht, gibt es hier die Kurzfassung. In der 158. Ausgabe der Comicvorlage stirbt der Priester Gabriel Stokes einen besonders grausamen Tod - kopfüber hängend auf der Leiter eines Wasserturms.

Mehr zu Aarons und Gabriels Solotrip gibt' im Video-Recap zu The Walking Dead:

Endlich eine GUTE EPISODE: Gabriel & Aarons Story | The Walking Dead Staffel 10 Folge 19

Im Zuge des Whisperer-Krieges postiert Gabriel auf einem Wasserturm, wo er beim Anblick von Alphas gewaltiger Beißer-Horde in Panik gerät. Sein Fuß verfängt sich in der Leiter des Turms. Kopfüber hängend wird er von Beta aufgeschlitzt, bevor er von Walkern verspeist wird.

Der Wasserturm am Ende der aktuellen Folge ist ein deutlicher Verweis auf Gabriels Todesszene. Und es ist bereits das vierte Mal, dass The Walking Dead auf diesen ikonischen Moment anspielt:

In Staffel 8 hängt ein toter Savior-Sniper an der Leiter eines Wasserturms, den Rick Grimes hinauf steigt.

hängt ein toter Savior-Sniper an der Leiter eines Wasserturms, den Rick Grimes hinauf steigt. In Staffel 9 klettert Eugene einen Wasserturm hinunter, nachdem er eine Walker-Herde erspäht.

klettert Eugene einen Wasserturm hinunter, nachdem er eine Walker-Herde erspäht. In Staffel 10 verweist der Originaltitel von Folge 15, The Tower, auf Gabriels Comic-Ableben.

Seit der 8. Staffel werden uns fast einmal pro Jahr deutliche Verweise auf Gabriels Ableben präsentiert. Nach dem vierten Mal ist uns die Serie langsam eine Auflösung schuldig. Wurden Fans der Comics mit leeren Versprechungen geködert oder rückt Gabriels schockierender Ausstieg in greifbare Nähe?

Gabriels Tod in The Walking Dead Staffel 11? Erlöst uns endlich vom Wasserturm

Gabriel gehört seit Staffel 5 zur Besetzung von The Walking Dead. Die Serie hat den Zeitpunkt seines Todes in den Comics aber kürzlich erst überschritten. Der Whisperer-Krieg ist vorbei und Gabriel scheint seinem grausamen Schicksal entkommen zu sein.

© AMC Gabriel in The Walking Dead

Dabei stellt sich nun die Frage, ob The Walking Dead wirklich diesen denkwürdigen Comicmoment ignorieren wird, nachdem er schon so oft in der Serie referenziert wurde. Eines ist sicher: noch mehr Wasserturm-Anspielungen brauchen wir wirklich nicht mehr.

Langsam reicht es mit dem immer gleichen "Wasserturm-Baiting". The Walking Dead-Fans haben endlich Gewissheit verdient, ob Gabriel sterben wird oder nicht. Einiges spricht aber dafür, dass wir diesen Moment nicht mehr zu sehen bekommen.

Denn schon öfter ließ die Serie Figuren am Leben, die in den Comics den Löffel abgeben mussten. So zuletzt auch der Fall bei Rosita und Ezekiel, die in der Vorlage Opfer von Alphas Zaunmassaker waren.



In dieser Staffel werden wir auf alle Fälle keine Auflösung dieses Rätsels bekommen. Die sechsteilige Bonusstaffel besteht aus Füllepisoden, die die Wartezeit auf die verschobene 11. Staffel überbrücken.

Bevorstehendes The Walking Dead-Ende: Gabriel darf nur auf eine Art sterben

Es wäre ein grandioser und schockierender Staffel-Auftakt sollte Gabriel zu Beginn der finalen 24 Episoden das Zeitliche segnen - dann aber bitte nur mit Wasserturm. Diesen Wunsch äußerte auch schon Darsteller Seth Gilliam vor einiger Zeit gegenüber Comicbook :

Ich möchte, dass der Serienausstieg von Pater Gabriel opernhaft wird. Und ich denke, sein Tod in den Comics ist genau das... kopfüber hängend und schreiend.

Ein baldiges Ableben von Gabriel ist mit Blick auf seine Charakterentwicklung gar nicht so unwahrscheinlich. Seit dem Mord an Siddiq durch den Whisperer-Spion Dante wurde eine dunkle Seite in Gabriel entfesselt. Diese lässt ihn immer unberechenbarer und schonungsloser agieren - das verdeutlichte unter anderem der grausame Mord an Dante.



Mehr zu The Walking Dead Staffel 10, Folge 19 gibt's im Podcast-Recap

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So beweist auch die neue Staffel 10-Folge wieder, dass der Priester einem neuen Glaubenskodex folgt und nicht vor brutalem Todschlag zurückschreckt, um seine Familie vor potentiellen Gefahren zu beschützen. Aber früher oder später folgt für Gabriel die Abrechnung seiner moralischen Grenzüberschreitungen.

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Sind euch die vielen Verweise auf Gabriels Tod in The Walking Dead aufgefallen?