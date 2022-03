The Walking Dead will Marvel kopieren und macht sich damit selbst kaputt

The Walking Dead will mit neuen Serien ein Marvel-ähnliches Franchise aufbauen und zerstört damit das eigene Finale. Denn Negan, Daryl, Carol und Maggie sind in Staffel 11 unantastbar.

Das Endgame von The Walking Dead steht bevor. 2022 endet das populäre Horrordrama nach 11 Staffeln und 12 Jahren. Überschattet wird dieses Ereignis von angekündigten Spin-off-Serien, wie Isle of the Dead mit Negan und Maggie, die dem Finale jeglicher Spannung berauben. The Walking Dead möchte ein Franchise à la Marvel aufbauen, aber der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein.

The Walking Dead fehlt die Grundlage, um Marvel imitieren zu können

Mit einander verwobene und ausufernde Serien-Franchises sind nicht erst seit Marvel, DC und Star Wars im Trend. Mittlerweile ist auch The Walking Dead auf den Cinematic-Universe-Zug aufgesprungen – mit mäßigem Erfolg. So wurde das einst für sich stehende erste Spin-off Fear the Walking Dead mit Staffel 4 zum Auffangbecken für abgeschobene Figuren der Hauptserie. Und über den Teenie-Ableger World Beyond reden wir am besten gar nicht erst.

The Walking Dead als Zombie-MCU? Auch mein Kollege Yves ist nicht begeistert

Maggie und Negan kriegen eine eigene Serie...Warum?! | The Walking Dead

Das grundlegende Problem: The Walking Dead bietet keinen Nährboden für ein riesiges Franchise. Denn im Kern werden immer die gleichen Geschichten erzählt. Menschen erbauen Gemeinschaften und ihre Konflikte zerstören sie wieder, während im Hintergrund Untote durch immer gleiche Waldlandschaften wandern – wenn nicht gerade der nukleare Winter ausgebrochen ist.

Eine mögliche Variation: das Grund-Setting der Zombieapokalypse mit unterschiedlichen Genreeinflüssen anzureichern. Nur leider haben die bisherigen Serien genau das schon gemacht und zu genüge ausgereizt – ein Coming-of-Age-Drama mit Zombies wollen wir nie wieder sehen.

Diesen Ansatz verfolgt auch Marvel mit seinen Disney+ Serien, die die bewährte Marvel-Formel auf verschiedene Genres anwenden. Nur befinden wir uns bei The Walking Dead leider nicht in einem Superhelden-Multiversum, das genug Vielfalt für mehrere wirklich einzigartige Serien bietet.

Für wirklich radikal neue Ansätze fehlt es The Walking Dead bisher an Mut. Das einst von Robert Kirkman begründete Franchise mutiert langsam zu einer Marvel-fizierten Version der Zombie-Apokalypse. Eine große und niemals endende Geschichte wird in Form mehrerer Serien und Filme forterzählt. Dass die eigentliche Hauptserie bald endet, verpufft in der Gleichgültigkeit.

Negan und Co. überleben Staffel 11: The Walking Dead zerstört das eigene Ende

Die bald schon 5 Spin-off-Serien lenken von der wichtigsten Sache ab: The Walking Dead endet dieses Jahr nach 11 Staffeln. Das Ende eines so prägenden Serienmonuments sollte eigentlich ein riesiges Event sein. Noch 12 Episoden stehen vor uns und bisher fehlt es der Serie an Dringlichkeit.

© AMC / Disney The Walking Dead

Das Überleben der vier zentralsten und beliebtesten Hauptcharaktere ist gesichert. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Abenteuer von Carol und Dary nach dem Finale in einer neuen Serien fortgesetzt werden. Jetzt wurde auch noch mit Isle of the Dead ein Spin-off über Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) angekündigt, die nach dem Serienende nach New York reisen.

Spannende Theorie: The Walking Dead täuscht uns mit Fake-Serien

Früher sorgte The Walking Dead mit dem Mantra "Niemand ist sicher" für eine spannende Unberechenbarkeit. Über Schocks wurde heiß diskutiert. The Walking Dead zeigt mittlerweile aber kein Interesse mehr daran, auf den letzten Metern vor dem Ende nochmal alle Register zu ziehen. Oder uns wenigstens daran zu erinnern, warum wir 12 Jahre unseres Lebens in diese Geschichte investiert haben.

In Staffel 11 haben die Überlebenden erstmals die Chance, aus dem Commonwealth eine Gemeinschaft zu formen, die ihnen nach all der Zeit endlich Sicherheit für die Zukunft verspricht. Aber am Ende ist das alles irgendwie egal. Denn die wichtigen Personen lassen diesen Ort sowieso bald hinter sich. The Walking Dead hat schon jetzt das eigene Serienende zerstört.

