Megan Fox als Killer-Roboter: Neuer Sci-Fi-Trailer verwandelt den Star in tödliche Bedrohung

Im kommenden Sci-Fi-Horror Subservience spielt Megan Fox einen Roboter, der sich als ebenso verführerische wie tödliche Bedrohung entpuppt. Der erste Trailer liefert einen Vorgeschmack.

In Jennifer's Body – Jungs nach ihrem Geschmack stellte Megan Fox vor 15 Jahren unter Beweis, wie ihre Version eines männerfressenden Monsters aussieht. Bald ist der Transformers-Star in einer ähnlichen Rolle zu sehen, aber diesmal in Form eines verführerischen Killer-Roboters!

Der Sci-Fi-Horrorfilm dazu heißt Subservience und hat jetzt einen ersten Trailer bekommen. Neben Fox ist in dem Film unter anderem noch Michele Morrone aus dem kontroversen Netflix-Hit-Franchise 365 Days in einer Hauptrolle zu sehen.

Schaut hier den ersten Trailer zu Subservience mit Megan Fox:

Subservience - Trailer (English) HD

Worum geht es in Subservience mit Megan Fox?

In der Story des Films von Regisseur S.K. Dale spielt die Schauspielerin den weiblichen Roboter Alice, der einen überforderten Familienvater (Michele Morrone) bei Alltagsaufgaben unterstützen soll. Schon bald wird Alice jedoch zur verführerischen Konkurrenz für die Ehefrau (Madeline Zima) und entpuppt sich schließlich als tödliche Bedrohung für alle Anwesenden.

Regisseur S.K. Dale und Hauptdarstellerin Megan Fox sind schon vertraut. Zuvor drehte das Duo bereits den fiesen Horror-Thriller Till Death – Bis dass dein Tod uns scheidet. Darin wird der Star als Ehefrau an ihren toten Gatten gekettet und muss sich in dieser Situation gegen Killer zur Wehr setzen.

Wann erscheint der Sci-Fi-Horror mit Megan Fox in Deutschland?

In den USA erscheint der Film am 13. September 2024 als VoD-Release auf verschiedenen Streaming-Plattformen. Infos zu einem deutschen Start sind bis jetzt noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich wird Subservience hierzulande dann auch direkt als Streaming-Release erscheinen.