Mehr als Der Herr der Ringe: 20 Serienstarts im September, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im September und suchen euch die 20 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste heraus.

Der Herr der Ringe und Andor sind nur zwei große Serien aus dem eskalierenden September-Programm, das uns über 100 Neuerscheinungen bringt. Bei so vielen spannenden Serien und Staffeln, wird es immer schwieriger zu entscheiden, wo ihr überhaupt anfangen sollt. Um euch die Auswahl eures nächsten Binges zu erleichtern, haben wir für euch die 20 besten und aufregendsten Serienstarts des Monats herausgesucht.

Die 20 wichtigsten neuen Serienstarts bei Netflix, Amazon und mehr im Podcast

Bei Amazon Prime Video startet nichts weniger als die teuerste Serie aller Zeiten, die uns in die Vergangenheit Mittelerdes eintauchen lässt. Die Herr der Ringe-Serie bietet mit einem farbfrohen Blick auf die verschiedenen Gebiete Mittelerdes und ihrer epischen Erzählung den idealen Gegenentwurf zu den düsteren und fast schon klaustrophobischen Palastintrigen aus House of the Dragon.

Noch eine weitere Serie beleuchtet die Vergangenheit eines erfolgreichen Franchises. In Star Wars: Andor erleben wir auf Disney+ die Abenteuer des aus Rogue One bekannten Rebellen Cassian Andor (Diego Luna), während das neue Kapitel der Sternensaga einen Blick auf die Anfänge des Widerstandes gegen das Galaktische Imperium wirft. Diese und weitere Serien-Highlights des Monats stellen wir euch im Podcast näher vor.

Ein besonderer Geheimtipp im September ist die mit 3 Primetime Emmy Awards ausgezeichnete Comedy-Serie Hacks, die mehr als ein Jahr nach ihrem Start bei HBO Max nun endlich auch nach Deutschland kommt. Die Geschichte über die schwierige Beziehung zwischen der divenhaften Stand-Up-Komikerin Deborah Vance (Jean Smart) und der jungen und arroganten Autorin Ava (Hannah Einbinder) begeistert als bitterböse Satire über das Show-Geschäft mit zwei fantastischen Hauptdarstellerinnen.

Schaut hier den Trailer zur neuesten Star Wars-Serie Andor:

Andor - S01 Trailer (English) HD

