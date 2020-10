Mehr Liebe geht nicht: Die Supernatural-Stars verabschieden sich am letzten Drehtag

Supernatural endet im November nach einer 15-jährigen Reise für all die Stars, die daran mitgewirkt haben. Sie verabschieden sich mit unfassbar viel Liebe und Stolz von der Serie und voneinander.

Beim Abschied von Supernatural sind schon Tausende Tränen geflossen. Doch neben unserer Trauer um das Ende werden die Wasserwerke vor allem von Dankbarkeit und Stolz auf 15 Jahre Seriengeschichte angetrieben.

Neben Jared Padalecki und Jensen Ackles verabschieden sich auch all die Ko-Stars rührend und mit viel Liebe an ihrem letzten Drehtag von der Reise.

15 Jahre Supernatural haben das Leben der Stars für immer verändert

Jared Padalecki und Jensen Ackles haben in den letzten Monaten eine emotionale Achterbahn hingelegt. Es wimmelt vor glasigen Augen auf den Instagram-Kanälen von Padalecki und Ackles .

© Jensen Ackles/Jared Padalecki/Instagram Jensen Ackles & Jared Padalecki

Jensen Ackles berichtet in einem neuen Post von seinem letzten Drehtag und wie schwer es ist, die richtigen Worte zu finden:

Ich bin heute um 6 Uhr aufgewacht. Der Wecker klingelte besonders eindringlich. Heute ist der letzte Tag einer 15-jährigen Reise.

Er bedankt sich bei allen, mit denen er gearbeitet hat und bei allen, die Supernatural geschaut und unterstützt haben:

Ihr wisst gar nicht, wie groß meine Dankbarkeit tatsächlich ist. Ein einfaches Danke reicht nicht aus. Es gibt einfach keine Worte dafür. Ich bin so dankbar für all die Erinnerungen, die ich für immer bei mir tragen werde.

Der Serienschöpfer erinnert sich an den allerersten Drehtag zurück

Supernatural-Schöpfer Eric Kripke, der mittlerweile ziemlich viel mit seiner neuen Serie The Boys zu tun hat, erinnert sich an die Anfänge. Er teilte im September die erste Supernatural-Szene, die jemals gedreht wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das war die erste Supernatural-Szene, die wir drehten, heute folgt die letzte. Ich bin so dankbar und liebe euch so sehr, dass es Worte nicht ausdrücken können.

Misha Collins schließt sich der Dankbarkeit für Supernatural an

Für Misha Collins dauerte die Supernatural-Reise nicht 15, sondern 11 Jahre, was ihn nicht weniger prägte als seine Ko-Stars. In Staffel 4 stieß er zum Team und mit ihm wurde die Serie um eine zentrale Dimension, dem Himmel und Engeln, erweitert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Danke, Supernatural. Du hast mein Leben auf so viele Arten verändert und die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Kämpfe weiter!

Auch die Ehefrauen von Padalecki und Ackles haben nichts als Liebe übrig

Jared Padalecki lernte seine Ehefrau Genevieve Padalecki am Set von Supernatural kennen, als sie die Dämonin Ruby verkörperte. Mit einem herzergreifenden Post erinnert sie an die Anfangszeit und bedankt sich bei ihrem Ehemann und dem Vater ihrer drei Kinder:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jared, was du Sam Winchester gegeben hast, dem Cast, der Crew, die Freunde, die du gefunden hast, die Familie, die entstanden ist, ist nicht messbar. (...) Ich bin so stolz auf dieses Abenteuer und alles, was du gegeben hast. Mit unfassbarem Glück und wundervoller, harter Arbeit wurde Supernatural geboren und wird immer ein wichtiger Teil deines und unseres Lebens sein. Ich bin so dankbar für diese Reise.

Auch Danneel und Jensen Ackles sind bereits fast die gesamten 15 Jahre der Supernatural-Reise zusammen. Danneel Ackles war zuletzt als Schwester Joe und Anael in fünf Folgen Supernatural zu sehen. Auch sie widmet ihrem Mann zum Abschied von Supernatural einen Post:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Du drehst zwar deinen letzten Tag und hilfst, Supernatural über die Ziellinie zu bringen und schreibst Seriengeschichte. Aber das ist nicht das Ende. Supernatural ist eine Serie über Liebe und diese Liebe, die in dieser Geschichte erschaffen wurde, ist endlos.



Noch mehr Liebe für Supernatural: Gott, Charlie & Co. verabschieden sich

Auch Charlie-Schauspielerin Felicia Day wurde zur Freude der Fans in Staffel 15 noch einmal zurückgebracht. Sie sagt Lebewohl mit einem herzergreifendem Bild:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich wusste nicht, dass ich so viele Dinge fühlen werde heute von so weit weg. Danke an den Cast und die Crew, dass ihr mir eine Heimat als Künstlerin geschaffen habt, eine Fan-Familie, bei der ich mich sicher fühle. Ich werde hoffentlich noch viele Figuren sielen, aber keine wird so sein wie Charlie.



Familie ist für immer, Leute.

Rob Benedict, auch bekannt als Gott und Endboss im großen Finale von Supernatural in Staffel 15, war viele Jahre mit dabei: "Ich liebe euch alle. Ich habe die Reise so sehr genossen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Richard Speight Jr. war zwar seit Gabriels Serientod nicht mehr vor der Kamera, stand aber als Regisseur hinter der Kamera und blieb Teil der Crew.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Hoch auf 15 Staffeln Geister, Engel, Kuchen, Rock'n'Roll und brüderliche Liebe. Was für eine unglaubliche Reise. Ich bin so dankbar, ein kleiner Teil davon gewesen zu sein.

Trotz ihrer Rolle als Bösewichtin Finsternis strahle Emily Swallow bei dem Gedanken an Supernatural, schreibt sie. Die Serie und ihre Fans hätten sie verändert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich habe vielleicht die Finsternis gespielt, aber in meinem Herzen explodieren jedes Mal Sonnenstrahlen, wenn ich an die Arbeit an Supernatural denke. (...) Danke an alle, die das Set zu einem wundervollen Ort zum Schauspielen machten und danke dir, Supernatural-Familie, für deine unglaubliche Liebe und Leidenschaft.

Zu guter Letzt kommt der Tod, besser gesagt Lisa Berry. Sie war zuerst als Gehilfin des Tods in Supernatural dabei und ist nun die Schlüsselfigur Tod höchstpersönlich. Sie teilte auf Instagram den Trailer für die letzten Folgen Supernatural, den ihr euch hier ansehen könnt:

Supernatural - S15-Trailer "Die letzten Folgen" (English) HD

Wir versammeln uns heute, um eine Serie zu feiern, die uns nicht nur zusammengebracht, sondern zu einer Familie gemacht hat.

Die letzten Folgen Supernatural laufen gerade wöchentlich bei The CW, bis am 19. November 2020 das Finale zu sehen ist. Die Folgen gibt es immer einen Tag später auch in Deutschland im englischen Original bei Amazon zu leihen und zu kaufen.

Welche Abschiedsworte wollt ihr Supernatural mitgeben?