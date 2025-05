"Mein Körper zerfällt in Stücke": Tom Hardy deutet Ende seiner Action-Karriere wegen unheilbaren Verletzungen an

Action-Star Tom Hardy hat keine Gnade mit sich selbst. Nach Netflix-Filmen wie Havoc und dem Abschluss der Venom-Reihe zieht er eine körperliche Bilanz, die für manche Fans schockierend sein wird.

Tom Hardys Körper ist sein Kapital. In einem der härtesten Netflix-Filme überhaupt hat er gerade beispiellosen Einsatz gezeigt, bei Filmen wie The Dark Knight Rises, The Revenant - Der Rückkehrer oder Venom ging er immer wieder an seine physischen Grenzen. Aber Jahrzehnte der Anstrengung fordern mittlerweile ihren Tribut: In einem neuen Interview deutet Hardy an, dass seine Action-Karriere bald zu Ende sein könnte – aufgrund irreversibler Verletzungen.



Action-Star Tom Hardy beschreibt sich selbst als Scherbenhaufen

Im Gespräch mit Esquire zieht Hardy körperliche Bilanz:

Ich hatte jetzt zwei Knieoperationen und einen Bandscheibenvorfall, dazu kommt Ischialgie [Schmerzen im Ischias-Nerv]. Und ich habe Plantarfasziitis [oft chronische Reizung der Fußsohle]. Wo kam das her? Und warum? Außerdem habe ich mir eine Hüftsehne gezerrt. Mein Körper zerfällt in Stücke und es wird nicht besser werden.

Hardys Urteil klingt, als müsse er den kräftezehrenden Rollenanforderungen der Vergangenheit bald den Rücken kehren. Als Action-Star lange Pausen einzulegen oder einen Genre-Wechsel zu erwägen, ist nicht ungewöhnlich: Bis vor kurzem zog etwa Keanu Reeves einen fünften John Wick-Film aus körperlichen Gründen ernsthaft in Zweifel.

Auch wenn ihm nur noch wenige Jahre als Action-Star bleiben könnten, schaltet Hardy für den Moment noch nicht zurück: Bald ist er in Guy Ritchies Gangster-Serie MobLand - Familie bis aufs Blut zu sehen, danach sollen der nächste Mad Max-Teil und ein Action-Film namens War Party folgen.

Als Charakterdarsteller wird Hardy den Fans in jedem Fall nicht verloren gehen, selbst wenn er die Action-Karriere an den Nagel hängt. Und Auftritte wie in Bronson, No Turning Back oder Peaky Blinders - Gangs of Birmingham haben längst bewiesen, dass der Star auch ohne 1000 Faustschläge pro Minute als Schauspieler fesseln kann.