Mel Gibson als kaputter Weihnachtsmann: Im Trailer wird er von einem Killer gejagt

In Fatman wird Mel Gibson als heruntergekommener Weihnachtsmann von einem Auftragskiller gejagt. Wir haben den Trailer zur abgedrehten Action-Komödie für euch.

Die große Hollywood-Rückkehr wird Mel Gibson wahrscheinlich nicht mehr gelingen. Wegen diversen privaten Eskapaden und verwerflichen Äußerungen ist der Schauspieler aus dem Star-System der Traumfabrik verbannt worden. In den letzten Jahren feierte Gibson eher ein Comeback im kleineren Rahmen, durch Rollen in härteren Genre-Filmen wie Dragged Across Concrete und Blood Father oder als Nebendarsteller in einer Komödie wie Daddy's Home 2.

Sein Image als problematischer Skandalschauspieler scheint Gibson bei seiner Rollenwahl aber auch ein Stück weit zu befreien. In einem seiner kommenden Filme wird er beispielsweise als heruntergekommener Santa Claus zu sehen sein, der gegen einen Auftragskiller um sein Leben kämpfen muss. Wir haben den ersten Trailer zu Fatman für euch.

Ein kleiner Junge schickt Mel Gibsons Weihnachtsmann einen Killer auf den Hals

In Fatman spielt Gibson einen Santa Claus, der seine besten Jahre lange hinter sich hat. Da sein Geschäft immer mehr den Bach runtergeht, ist er zum verbitterten Alkoholiker geworden und denkt über den Ruhestand nach. Nachdem er einem kleinen Jungen (Chance Hurstfield) ein Stück Kohle ins Weihnachtsgeschenk packt, heuert der wutentbrannt einen Auftragskiller (Walton Goggins) an, der Santa Claus um die Ecke bringen soll.

Schaut den Trailer zu Fatman!

Fatman - Official Trailer (English) HD

Wie der Trailer zur abgefahrenen Action-Komödie aber schon zeigt, gibt sich Gibsons Weihnachtsmann nicht einfach als hilfloses Opfer geschlagen. Stattdessen tritt sein Santa Claus bewaffnet und grimmig den Kampf an, wodurch Fatman auch zum durchtriebenen Katz- und Mausspiel zwischen Gibson und Walton Goggins' Killer werden dürfte.

Während der schräge Film in den USA Mitte November in geöffnete Kinos und als VOD erscheint, soll Fatman bei uns auch ins Kino kommen. Der deutsche Start zur besinnlichen Zeit ist der 3. Dezember 2020.

Wie findet ihr den Trailer zu Fatman? Habt ihr Lust auf den Film bekommen?