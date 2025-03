Millionen Kinder sind damit aufgewachsen und dann wurde der neue Film einfach eingestampft – jetzt gibt es wieder Hoffnung

Die Hoffnung schien bereits verloren. Jetzt sieht es jedoch so aus, als könnte der neue Looney Tunes-Film Coyote vs. Acme doch noch ins Kino kommen. Wir bringen euch auf den neuesten Stand.

Wir leben in einer Zeit, in der Studios bereits abgedrehte Filme einfach einstampfen, um sich dafür Steuerabschreibungen in Millionenhöhe zu holen. Warner Bros. Discovery sorgte in den vergangenen Jahren vor allem mit zwei Titeln für Aufsehen, die über Nacht von den Startlisten verschwanden: Batgirl und Coyote vs. Acme.

Zumindest für das neuste Abenteuer aus dem Looney Tunes-Universum gibt es jetzt wieder einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Nachdem es zuletzt so aussah, als würden wir Coyote vs. Acme niemals zu Gesicht bekommen, kämpft sich der von Chris McKay (The Lego Batman Movie) inszenierte Film ins Rampenlicht zurück.

Coyote vs. Acme: Ein 50-Millionen-Deal könnte die Zukunft des Looney Tunes-Ableger entscheiden

Wie das Branchenmagazin Deadline exklusiv erfahren hat, befindet sich mit Ketchup Entertainment ein neuer Interessent in Verhandlungen mit Warner, um sich sämtliche Rechte an Coyote vs. Acme zu sichern. Die Mischung aus Live-Action und Animation könnte für 50 Millionen US-Dollar das Studio wechseln.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ketchup Entertainment einen Looney Tunes-Film vor dem sicheren Tod bewahrt. Bereits der 2024 erschienene Ein klebriges Abenteuer: Daffy Duck und Schweinchen Dick retten den Planeten hätte fast nie das Licht der Welt erblickt, wenn es nach den Geschäftsentscheidungen von Warner gegangen wäre.

Noch ist der Deal nicht unter Dach und Fach. Warner hat bisher mindestens 75 bis 80 Millionen US-Dollar für Coyote vs. Acme verlangt. Begründet wurde diese Summe mit den Produktionskosten des Films: 70 Millionen US-Dollar soll der Ableger über den vom Pech verfolgten Kojoten Wile E. Coyote in seiner Produktion gekostet haben.

Rettungsmission für Coyote vs. Acme: Wann würde der Looney Tunes-Film bei Erfolg im Kino starten?

Sollte der Deal zustande kommen, könnte Coyote vs. Acme irgendwann 2026 seine Premiere feiern – also rund drei Jahre nach seinem ursprünglichen Kinostart. Hoffen wir, dass die Rettungsmission gelingt, damit wir uns selbst ein Bild des Films machen können. Allein der Cast um John Cena (Peacmaker), Will Forte (The Last Man on Earth und Lana Condor (To All the Boys I Loved Befire) klingt vielversprechend.

Es wäre ein Trauerspiel, wenn der neueste Film aus einem der ältesten Franchises Hollywoods niemals veröffentlicht wird. Seit 1930 begeistern die Looney Tunes. Ein Jahr später kam die Trickfilmreihe Merrie Melodies dazu, in der zahlreiche Looney Tunes-Figuren einen Auftritt hatten, so auch Wile E. Coyote. Wir reden hier also von einem Eckpfeiler der Popkultur, mit dem Generationen von Kindern aufgewachsen sind.