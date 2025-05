"Mir fehlen die Worte": Wer wird Millionär-Joker gibt absichtlich falsche Antwort – dann schaltet sich Günther Jauch ein

Nach über 25 Jahren kommt es bei „Wer wird Millionär?” hin und wieder zu kuriosen Situationen. So musste sich Günther Jauch diesmal einem Joker stellen, der die Frage absichtlich falsch beantwortete.

Wenn ein Kandidat bei Wer wird Millionär? nicht weiter weiß, muss er zwangsläufig einen Joker einsetzen. Doch diesmal kam es in der Quizshow zu einer kuriosen Situation: Ein Joker hat die Frage absichtlich falsch beantwortet. Da konnte selbst Günther Jauch nicht anders, als sich zu Wort zu melden.

Günther Jauch als Antwortmöglichkeit: Kandidatin hadert

Am 10. März sah sich Kandidatin Anja Schlosser bei der 8.000 Euro-Frage mit einem Problem konfrontiert. Die Frage "Wovon kann man wahrscheinlich erst in einigen Jahrhunderten mit Sicherheit sagen, ob es am heutigen Tag überhaupt noch existiert hat?" konnte sie nicht beantworten. Folgende Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl:

A Bernsteinzimmer

B Ozonloch

C Polarstern

D Günther Jauch

Das Publikum konnte über die letzte Antwortmöglichkeit lachen, da sie offensichtlich falsch war. Doch die Kandidatin musste trotzdem den Publikumsjoker einsetzen, da sie sich trotz einer ausgeschlossenen Antwort unsicher war.

Nach der Auswertung des Publikumsjokers hatten die meisten Zuschauenden Antwort C, den Polarstern, gewählt. Doch zur Überraschung aller gab es auch zwei Personen, die Antwort D, Günther Jauch, auswählten. Das fand der Moderator gar nicht lustig und wollte die Scherzbolde zur Rede stellen.

Die beiden Zuschauer waren ziemlich überrascht, als Günther Jauch auf sie zukam. "Wofür halten sich mich denn?", fragte der Moderator den frechen Zuschauer. Dieser war besonders zurückhaltend, weil er mit dieser Entwicklung nicht gerechnet hatte. "Mir fehlen die Worte", meinte er zu Jauch, der daraufhin wieder abzog. Die Kandidatin ließ sich von diesem Zwischenfall nicht beirren und beantwortete die Frage richtig.

Wo ihr Wer wird Millionär? sehen könnt

Wer wird Millionär? ist aktuell in einer längeren Pause und kommt erst im Juni wieder. Den Sendeplatz von Günther Jauch übernehmen jeweils Daniel Hartwich und Sonja Zietlow mit ihrer eigenen Quizshow.