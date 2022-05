Mit Elliot Page: Erste Bilder aus Umbrella Academy Season 3 teasen Sparrow-"Arschlöcher"

Die ersten Bilder zu The Umbrella Academy Staffel 3 sind da. Sie nehmen den großen Kampf der Netflix-Helden gegen ihre "Arschloch"-Zwillinge vorweg.

Fast zwei Jahre warten Fans nun schon, jetzt ist es bald so weit. The Umbrella Academy Staffel 3 kommt bald zu Netflix. Vorab gibt es neue Bilder der Superhelden-Truppe um Viktor Haargreeves (Elliot Page), die sich auf ihren Kampf um eine Gruppe "Arschlöcher" vorbereitet.

Erste The Umbrella Academy Bilder teasen Elliot Pages Kampf gegen "Arschlöcher" an

Die sollen in Staffel 3 zum Hauptproblem der Umbrella-Akademiker werden. Es handelt sich nämlich um die Sparrows, eine Art böse Zwillingsfamilie der Netflix-Helden. Sie kreuzten am Ende von Staffel 2 auf, warfen mit "Arschloch"-Beleidigungen um sich und verheißen für Viktor und Co. nichts Gutes. Auf den bisherigen Bildern sehen alle noch sehr entspannt aus.

Endlich Fans auch mehr von Viktor Haargreeves. Elliot Pages Figur wurde aufgrund seines Coming-Outs als trans*Person umgeschrieben und von Netflix damit schon gefeiert. Richtig so. Mit den neuen Bilder könnte die Vorfreude auf Staffel 3 nicht größer sein.

Wann kommt The Umbrella Academy Staffel 3 zu Netflix?

Und bis dahin wird nicht mehr viel Zeit vergehen. The Umbrella Academy soll am 22. Juni 2022 bei Netflix fortgesetzt werden. Die neue Staffel wird 10 Folgen umfassen.

