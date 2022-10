Mit Kettensäge als Kopf auf Dämonenjagd: Den skurrilsten Horror-Anime des Jahres gibt es jetzt im Stream

Mit Chainsaw Man gibt es jetzt eine der skurrilsten Serien des Jahres im Stream. Im Horror-Anime massakriert ein Junge mit Kettensägen-Kopf jede Menge Dämonen.

Ein verarmter Junge mit einer Kettensäge als Kopf. Die Mafia auf Dämonenjagd. Und eine Welt voller Teufel, die sich von Menschen ernähren. Chainsaw Man gehört zu den skurrilsten Serien, die es 2022 zu sehen gibt. Die Anime-Adaption zum erfolgreichen Horror-Manga gibt es jetzt endlich beim Streamingdienst Crunchyroll zu sehen.

Blutiger Horror-Anime Chainsaw Man: Kettensägen-Massaker waren selten so rührend

Die Story von Chainsaw Man dreht sich um den jungen Denji (Stimme im Original: Kikunosuke Toya), der bei der Mafia die Schulden seines Vaters abarbeiten muss. Dazu jagt er alptraumhafte Teufel, die sich durch menschliches Blut heilen können. Dabei freundet er sich allerdings auch mit dem hundeähnlichen Teufel Pochita (Shiori Izawa) an, der eine Kettensäge im Kopf trägt.

Schaut euch hier den Trailer zu Chainsaw Man mit deutschen Untertiteln an:

Chainsaw Man - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Als sie von der Mafia hintergangen und massakriert werden, verschmelzen die Körper des Jäger-Duos zu einem. Denji hat plötzlich Kettensägen als Kopf und Hände und zieht künftig für die Regierung gegen die Teufel in den Krieg.

Einzigartig ist an Chainsaw Man die ungewöhnliche Mixtur an Stimmungen. Schon in Folge ist ein blutrünstiges Kettensägen-Massaker gleichzeitig Genre-Spaß und rührender Ausdruck von Schmerz. Denji ist gleichzeitig Action-Held, Horror-Kreatur, ein pubertierender Junge und ein Kind auf der Suche nach seinem Platz in der Welt.

Anime-Fans wird freuen, dass für die Umsetzung von Tatsuki Fujimotos Manga MAPPA verantwortlich ist. Das Erfolgsstudio ist beispielsweise für seine Jujutsu Kaisen-Serie bekannt. Allem Anschein nach wird es seine Fans mit dem neuen Werk in Sachen bizarr-blutiger Action und wilden Stimmungs-Mixturen nicht enttäuschen.

Wo gibt es den Horror-Anime Chainsaw Man zu streamen?

Die erste Folge Chainsaw Man ist ab dem 11. Oktober 2022, 18 Uhr, auf Crunchyroll verfügbar. Die Serie liegt dort im Original mit Untertiteln vor, eine deutsche Synchronfassung soll folgen. Die restlichen Folgen sollen wöchentlich erscheinen, insgesamt umfasst die erste Staffel 12 Episoden.

Wie gefällt euch Chainsaw Man?