Mit Stars aus Game of Thrones & Matrix: Gewaltige Besetzung von Star Wars-Serie enthüllt, die etwas komplett Neues erzählt

The Acolyte erschüttert die Macht im Star Wars-Universum. Disney hat den Cast für eine der am meisten erwarteten Serien bekanntgegeben. Erfahrt hier alles über das Projekt.

Aktuell begeistert Andor die Star Wars-Fans. Aber die Disney+-Maschine, die unablässig neue Serien produziert, steht nie still. The Mandalorian geht mit Staffel 3 sowieso weiter. Bald danach wird die nächste Serie aus der weit entfernten Galaxis starten und die hat es in sich. Soeben wurde der Produktionsbeginn von Star Wars: The Acolyte bekanntgegeben und dazu die komplette, hochkarätige Besetzung.

Daher kennt ihr die Besetzung von The Acolyte

Was ist The Acolyte und warum ist die Serie so besonders?

The Acolyte erzählt eine völlig neue Geschichte im Universum. Damit unterscheidet sie sich stark von Obi Wan, The Mandalorian, Boba Fett und Andor, die jeweils auf bekannte Figuren zurückgreifen.

Laut offizieller Inhaltsangabe von Disney ist die Serie ...

... ein Mystery-Thriller, der die Zuschauenden in eine Galaxis aus dunklen Geheimnissen und aufkommenden Kräften der dunkle Seite der Macht mitnimmt. Die Handlung spielt während der letzten Tage der High Republic-Ära. Ein(e) ehemalige(r) Padawan schließt sich mit ihrem/seinem Jedi-Meister:in zusammen, um eine Reihe von Verbrechen zu untersuchen, aber die Kräfte, die sich ihnen entgegenstellen, sind düsterer als sie vermuteten.

Die Serie soll im Jahr 132 vor der Schlacht von Yavin (VSY) spielen und während einer Epoche, in der der Einfluss der Jedi am größten war. Sie wäre damit die erste Produktion seit Star Wars 9, die nicht zwischen den drei großen Trilogien angesiedelt ist. Zur Orientierung: Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung spielt im Jahr 32 VSY. (Hier könnt ihr die Star Wars-Timeline im Detail nachlesen)



Neben der männlichen Hauptrolle, die wohl Lee Jung-Jae einnimmt, soll Star Wars: The Acolyte den Fokus auf weibliche Charaktere legen. Zuletzt wurde das Projekt zudem als Action-Thriller mit Martial Arts-Elementen beschrieben. Der Start von The Acolyte ist noch nicht bekannt, 2023 liegt aber nahe.



