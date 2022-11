Doctor Strange-Star Benedict Cumberbatch kritisiert Marvelfilme und spricht aus, was viele denken

Vielen Marvel-Fans fehlt mittlerweile die emotionale Tiefe im MCU. Doctor Strange-Darsteller Benedict Cumberbatch spricht ihnen im Interview nun aus dem Herzen.

Das Marvel Cinematic Universe steht in der Kritik, emotionale Tiefe häufig durch reine Story-Strukturen zu ersetzen. So wird die Geschichte vorangetrieben, aber die Charaktere bleiben blass. Ein zuletzt gern genutztes Beispiel ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und dessen Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch sieht es offenbar genauso.

Benedit Cumberbatch fehlt die Emotion auf der Marvel-Leinwand

Gegenüber The Talks sagte er:

Bei einem Film wie The Avengers kann es schwer sein, den einzigen emotionalen Moment richtig hinzubekommen. Die haben nämlich nur 5 Minuten dafür, wegen den größeren Sachen drumherum. [...] Da gibt es kaum Figurenentwicklung. Es geht darum, die Story zu bedienen.

Cumberbatch spricht natürlich in erster Linie über die Mechaniken des Schauspiels im MCU. Aber viele Marvel-Fans werden sich bei kürzlichen Blockbustern wie Doctor Strange 2 oder Thor 4: Love and Thunder dasselbe gedacht haben. Hier wird eine epische Geschichte erzählt, in der die Figuren weniger mehr sind als kalte Bausteine.

So erging es vielen etwa mit einer der lieblosesten MCU-Szenen in Doctor Strange 2. Hier wurden Charaktere mit immensen Hintergrundgeschichten in Sekundenschnelle verheizt, um einen dramaturgischen Höhepunkt zu schaffen. Ob Marvel Studios die Kritik vieler Fans für die Zukunft der Multiversen-Storyline allerdings beachten wird, scheint eher fraglich.

Was haltet ihr von Cumberbatchs Worten?