Mit Wonder Woman Gal Gadot: Bombastischer Trailer zu Poirot-Sequel Tod auf dem Nil

Kenneth Branaghs Neuverfilmung von Mord im Orient Express avancierte an den Kinokassen zum Erfolg. Nun wurde der erste Trailer zur Fortsetzung Tod auf dem Nil veröffentlicht.

Für Kenneth Branagh dürfte 2020 ein ziemlich spannendes Jahr werden. Gerade erst wurde der von ihm inszenierte Artemis Fowl auf Disney+ veröffentlicht, da folgt ein Auftritt in Christopher Nolans heiß erwarteten Tenet als Bösewicht. Darüber hinaus bringt er als Schauspieler und Regisseur aber noch einen weiteren Film ins Kino.

Die Rede ist von Tod auf dem Nil, der Fortsetzung der erfolgreichen Agatha Christie-Verfilmung Mord im Orient Express aus dem Jahr 2017. Erneut nimmt Kenneth Branagh auf dem Regiestuhl Platz und schlüpft in die Rolle des belgischen Privatdetektivs Hercule Poirot. Was wir uns davon erwarten dürfen, zeigt der erste Trailer.

Erster Trailer zu Kenneth Branaghs Tod auf dem Nil

Auch Tod auf dem Nil - im Original Death on the Nile - basiert auf einem Roman von Agatha Christie und wurde genauso wie der Vorgänger bereits mit Peter Ustinov als Hercule Poirot verfilmt. Nun präsentiert Kenneth Branagh seine Vision der Geschichte und hat dafür ein äußert beeindruckendes Ensemble zusammengetrommelt.

Schaut den Trailer zu Tod auf dem Nil:

Death on the Nile - Trailer (English) HD

Schon der erste Teil begeisterte mit einer Vielzahl an Hollydwood-Stars, die sich im Orient Express mit einem Mordfall auseinandersetzen mussten. Von der ursprünglichen Besetzung kehrt außer Kenneth Branagh in Tod auf dem Nil allerdings keines der vertrauten Gesichter zurück. Dafür lernen wir einige neue Figuren kennen.

Der Cast von Tod auf dem Nil ist gigantisch

Zuerst wäre da Gal Gadot, die in den vergangenen Jahren vor allem als Wonder Woman im DC-Universum von sich Reden gemacht hat. Dazu kommt der nicht weniger talentierte Armie Hammer und die immer fantastische Annette Bening. Spannend wird es auch sein, Letitia Wright in einer ihrer ersten großen Rollen nach Black Panther zu sehen.



Dazu gesellen sich Tom Bateman, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo und Jennifer Saunders.

© 20th Century Studios/Disney Das Poster zu Tod auf dem Nil

Der auf 70mm gedrehte (!) Tod auf dem Nil startet am 22. Oktober 2020 in den deutschen Kinos, sollte es zu keiner kurzfristigen Startterminverschiebung kommen.

