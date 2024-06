Monster-Hit bei Netflix: Der Titel von Godzilla Minus One hat 2 Bedeutungen und das ist ihre Erklärung

Seit einer Woche streamt Godzilla Minus One bei Netflix. Der oscarprämierte Monster-Film hat einen vielsagenden Titel, der sich sowohl auf die Geschichte als auch das Kaiju-Franchise bezieht.

Seit den 1950ern treibt die Monster-Echse Godzilla ihr Unwesen und das meist mit sprechenden Filmtiteln, die eher an Marktschreier, denn Poeten erinnern. Godzilla vs. Spacegodzilla, Godzilla und die Urweltraupen ..., ihr versteht.

Der neuste japanische Kino-Auftritt der Filmlegende schlägt dagegen aus der Art. Godzilla Minus One, der aktuell bei Netflix streamt, hat einen ziemlich abstrakten Titel. Wer will schon Mathe-Übungen machen, wenn ein Atom-Viech Tokio zertrampelt? Damit ihr euch voll und ganz auf die Zerstörungsorgie konzentrieren könnt, erklären wir euch die Bedeutung(en) des Titels von Godzilla Minus One.

Dieser Godzilla springt in die Vergangenheit

Ein weiteres ungewöhnliches Element: Godzilla Minus One ist ein Period Piece, das heißt, der Film spielt in der Vergangenheit, wohingegen die Reihe normalerweise in Richtung Gegenwart oder Zukunft tendiert. Der Film beginnt 1945 während des Zweiten Weltkriegs, wo der Kamikaze-Pilot Koichi (Ryunosuke Kamiki) knapp den Angriff eines Dinosaurier-ähnlichen Wesens überlebt. Nach dem Krieg kehrt er, von Schuld- und Schamgefühlen zerfressen, ins von Feuerbomben zerstörte Tokio zurück. Doch während sich Koichi zaghaft ein neues Leben aufbaut, wächst Godzilla dank der Atombombentests der USA im Bikini-Atoll zu unvorstellbarer Größe heran.

Godzilla Minus One erklärt: Die 1. Bedeutung des Titels

Godzilla Minus One bzw. Godzilla Minus Eins bezieht sich zum einen auf die Situation Japans nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Kaiserreich hatte den Pazifikkrieg durch die Invasion in Südostasien und den Angriff auf Pearl Harbor ausgelöst. Infolgedessen kam es zu weitreichenden Bombardierungen in Japan. Am bekanntesten sind die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 durch die USA. Die Ruinen, die wir in Godzilla Minus One sehen, stellen allerdings Tokio nach.

Der Trailer zum Film:

Godzilla Minus One - Trailer (Deutsch) HD

Die Hauptstadt wurde zum Ziel des verheerendsten Luftangriffs während des Zweiten Weltkriegs und steht im Film stellvertretend für ein Land, das nach dem Krieg am Boden liegt. Dieses Japan ist der Ausgangspunkt der Gleichung im Titel, wie Regisseur Takashi Yamazaki bei einer Pressekonferenz erklärte:

Die größte [Bedeutung] ist, wie sich die Menschen aus einem Nachkriegs-Japan erheben, das am Nullpunkt ist, und dann kommt Godzilla und macht die Situation noch schlimmer und tragischer

Der Titel von Godzilla Minus One bedeutet also, dass Japan im Jahre Null steht und der Angriff Godzillas es noch weiter zurückschlägt. Aus 0 wird -1.

Die 2. Bedeutung des Titels und seine Rolle im Franchise erklärt

Die andere, 2. Deutung des Filmtitels ist weniger komplex und wurde von Takashi Yamazaki bestätigt:

Der Film spielt noch vor der Zeit des Original-Godzillas, also ist er in diesem Sinne auch ein 'Minus Eins'.

Godzilla von Ishiro Honda erschien 1954 in den japanischen Kinos und war der erste Kino-Aufritt der Atomechse. Der Originalfilm ist auch in den 50ern angesiedelt. Demgegenüber spielt die Handlung von Minus One zwischen 1945 und 1947. Eines reines Prequel, also eine Vorgeschichte, ist der Film nicht, da er einen Angriff auf Tokio kurz nach dem Krieg einführt, den es in der Handlung des Originals nicht gab.

Toho Kōichi muss die neuerliche Zerstörung Tokios mit ansehen

Laut Regisseur Takashi Yamazaki kann man die Bedeutungen des Filmtitels übrigens noch weiter denken:

Es ist auch ein 'Minus Eins' im Sinne eines Anlaufs - ein Rückzug [der es einem ermöglicht], angesichts schwieriger Zeiten wieder auf die Beine zu kommen. Es kann auch ein 'Minus Eins' sein, wenn man etwas verliert, und ich hoffe, dass die Menschen die verschiedenen Bedeutungen in diesem Film spüren, wenn sie ihn sehen.

Godzilla Minus One streamt derzeit im Abonnement von Netflix. Das meisterhafte und noch immer sehenswerte Original von Ishiro Honda könnt ihr bei Amazon kaufen und leihen.