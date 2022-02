Moonfall-Regisseur versteht Katastrophenfilme nicht mehr – und seine Don't Look Up-Kritik beweist es

Der Sci-Fi-Katastrophenfilm Moonfall startet nächste Woche. Vorher lästert Regisseur Roland Emmrich über den Netflix-Hit Don't Look Up. Die Kritik ist nicht nachvollziehbar.

Regisseur Roland Emmerich kehrt zu seiner Lieblingsbeschäftigung zurück: Die Erde zerstören. Der Sci-Fi-lastige Katastrophenfilm Moonfall startet nächste Woche in den Kinos. Er folgt mit eineinhalb Monaten Abstand auf Don't Look Up, den meistdiskutierten Netflix-Blockbuster der Geschichte. Beides sind Katastrophenstreifen: Im Leonardo DiCaprio-Film rast ein Meteorit auf die Erde zu, in Moonfall geht der Mond mit der Erde fatal auf Kuschelkurs.

Sci-Fi-Katastrophe gegen Sci-Fi-Katastrophe: Der Moonfall-Regisseur kritisiert Don't Look Up

Moonfall sieht aus wie ein Katastrophenfilm der alten Emmerich-Schule. Hier steht das Spektakel im Vordergrund, sprich: Canyon-große Risse in der Erdkruste, einstürzende Großbauten und Wahrzeichen. Und die ein oder andere Überschwemmung.

Schaut hier einen der vielen spektakulären Trailer zum Sci-Fi-Event Moonfall

Moonfall - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Moonfall-Trailer erinnern unter anderem an Emmerichs The Day After Tomorrow, den ersten großen Katastrophen-Blockbuster, der sich mit den verheerenden Auswirkungen des Klimawandels beschäftigte.

The Day After Tomorrow wollte warnen, genau wie 18 Jahre später Don't Look Up. Aber welcher Ansatz ist besser? Für Emmerich ist die Angelegenheit klar: Der Weg von Don't Look funktioniert nicht. Dafür gibt es viele valide Punkte. Einige davon haben wir hier aufgeschrieben. Emmerich nennt aber keinen davon, sondern einen ziemlich abwegigen. Ihm ist der Netflix-Film nicht erschreckend genug.

Collider führte vor einer Woche ein Interview mit Roland Emmerich, in dem es um Moonfall geht. Das Gespräch führte zu The Day After Tomorrow und darüber auch zu Don't Look Up – über den Emmerich folgendermaßen herzog:

The Day After Tomorrow war seiner Zeit voraus, und ich fürchte, Don‘t Look Up wird gar nichts ausrichten. Man muss die Leute wirklich, wirklich erschrecken. Und am [Don‘t Look Up-]Ende sitzen sie alle da und essen und das war es. Und dann eine sehr witzige Szene mit Meryl Streep. Mir war es ziemlich egal, mit all den großen Schauspieler:innen und allem. Nee.

Entschuldigung, aber unterschlägt der gute Roland Emmerich da nicht ein paar ziemlich schockierende Details aus dem Don't Look Up-Ende? In seiner Beschreibung klingt es, als würde der Film mit diesem inzwischen berühmten Leo-Meme enden:

© Netflix Leonardo DiCaprio im Don't Look Up-Finale

Das tut er aber nicht. Tatsächlich entwickelt Don't Look Up vor und während seines Schlussakts eine Schlagkraft, von der The Day After Tomorrow nur träumen kann.

Wieso die Don't Look Up-Kritik vom Moonfall-Macher kompletter Unsinn ist

Es folgen Spoiler zu Don't Look Up: Don't Look Up denkt ein zerstörerisches Szenario zu Ende, das in The Day After Tomorrow gerade noch abgewendet bzw. entschärft wird. Das macht selbigen genießbarer im Hinblick auf echte Problemkonstellationen. Das gilt auch für die Inszenierung.

Emmerich liebt Panorama-Aufnahmen. Aber diese Zerstörungsorgien aus der sicheren Distanz entfremden menschliches Leid. Emmerich schockt damit niemanden (Will er das überhaupt?). Er lässt uns vielmehr staunen. Seine aufgewühlten Katastrophenlandschaften haben immer etwas Überwältigendes, ja Schönes. Sie lenken ab vom Wesentlichen: dem Massensterben in den einstürzenden Gebäuden. Selbst die Hauptfiguren sind nur Statisten, wenn die Freiheitstatue im Meer versinkt. Die meisten überleben den Überlebenskampf mit ein paar Kratzern.

Moonfalll - Trailer (Deutsch) HD

Dont Look Up zeigt, was man in Emmerichs Filmen nur aus der Ferne sieht: Alle Maßnahmen, das Geschoss aus dem All aufzuhalten, sind gescheitert. Die Explosion des Meteoriten-Einschlags überrollt die getroffene Erde. Sie dringt im Finale direkt ins Wohnzimmer unserer Hauptcharaktere ein und zerreißt die künstlich und mit großem Aufwand aufrechterhaltene Idylle. Leonardo DiCaprios Figur stirbt vor unseren Augen. Erschreckender geht es nicht.

Man kann Don't Look Up wirklich vieles vorwerfen. Aber nicht, dass es seinem Ende an Schockwirkung fehlt. Fast zwei Jahrzehnte nach The Day After Tomorrow tut dieser Ernst dem Desaster-Genre gut. Auch wenn Emmerich lieber weiterhin Spaß beim Weltenzerstören hat: Die aktuelle Klimalage erzwingt eine Verschärfung des Tons geradezu. Don't Look Up trägt seine Klimawandel-Metapher deshalb stolz vor sich her. Es ist unmöglich Adam McKays Film zu gucken, ohne an aktuelle Weltuntergangsszenarien zu denken.

The Day After Tomorrow, 2012 und jetzt Moonfall: Diese Filme haben ihre Daseinsberechtigung. Aber als Warnung vor dem, was auf uns zukommt, funktioniert Don't Look Up besser als jeder Roland Emmerich-Film.



Moonfall startet am 10. Februar in den deutschen Kinos.

Netflix-Meisterwerk oder Katastrophe? Podcast zu Don't Look Up

Der Podcast zu Don't Look Up Adam McKays Klimawandel-Satire Don't Look Up spaltet bei Netflix die Gemüter. Die Meinungen, ob der Film gelungen ist, gehen weit auseinander. Lisa und ich haben sich das als Phänomen genauer angeguckt.

Hält der Netflix-Film mit beeindruckender Starbesetzung rund um Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence der ignoranten, wissenschaftsleugnenden Gesellschaft den Spiegel vor? Oder hält sich der Film für klüger als er ist?



