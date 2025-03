Moonfall war eine Woche der beliebteste Film bei Netflix – ihr werdet nie erraten, von welchem Film er verdrängt wurde

Die ganze Woche über thronte der Sci-Fi-Blockbuster Moonfall an der Spitze der Netflix-Charts. Nun wurde er von einem Film überholt, mit dem vermutlich niemand gerechnet hat.

Wenn man sich die Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Netflix anschaut, könnte der Eindruck entstehen, dass die Filmwelt nur aus Sci-Fi-Blockbustern besteht. Alle vier Teile der Tribute von Panem-Reihe befinden sich in der Liste, genauso wie der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, The Electric State, der in einer nahen Zukunft spielt.

Und dann wäre da noch Moonfall. Der Weltuntergangskracher von Roland Emmerich, der 2022 in den Kinos floppte, thronte die gesamte Woche über auf Platz 1 der Streaming-Charts – zumindest bis heute. Jetzt übernimmt ein anderer Film bei Netflix das Sagen. Hier kommt der Animationsüberflieger Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm.

Paw Patrol sagt Moonfall und Co. bei Netflix den Kampf an

Bei Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm handelt es sich um die Fortsetzung zu Paw Patrol: Der Kinofilm, der wiederum auf der gleichnamigen Animationsserie basiert. Wie kann es sein, dass dieser Titel einfach an Blockbustern wie Moonfall und The Electric State vorbeizieht? Nun ja, Paw Patrol ist eines der beliebtesten Animations-Franchises.

Hier könnt ihr den Trailer zu Paw Patrol schauen:

Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm - Trailer (Deutsch) HD

Seit 2013 begeistert Paw Patrol seine junge Zielgruppe im Fernsehen und seit 2021 findet die Geschichte der Helfer:innen auf vier Pfoten zudem im Kino statt. Dank zahlreicher Kinder, die mit ihren Eltern das neue Paw Patrol-Abenteuer auf der Leinwand sehen wollten, spielte der erste Teil über 150 Millionen US-Dollar ein. Der zweite passierte sogar die 200-Millionen-Marke. Kein Wunder, dass er jetzt auch Netflix erobert.

Die Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Netflix:

Da Netflix ähnlich wie Disney+ ein Streaming-Dienst ist, der von vielen Familien genutzt wird und seine Kids-Sparte gezielt ausbaut, dürfte es wenig überraschend sein, dass Paw Patrol auch hier eine große Nummer ist. Der Mighty Kinofilm rennt bei Netflix offene Türen ein und dürfte auch die nächsten Tage nicht aus der Top 10 verschwinden.

Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm streamt seit dem 27. März 2025 bei Netflix.