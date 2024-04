Sonntag läuft ein 200-Millionen-Superheldenfilm im TV, der im Kino übel gefloppt ist – aus einem traurigen Grund

Jetzt kommt er im TV: Dass dieser gigantische Superhelden-Film mit einem $200 Mio-Budget dermaßen floppt, hätten wohl die wenigsten geahnt – er kann nichts dafür.

Manchmal haben Filme und alle Beteiligten einfach ganz übles Pech. So ist es bei Wonder Woman 1984 gewesen. Der Vorgänger war ein überraschend großer Hit und Teil 2 hätte da anknüpfen können, wenn die Umstände andere gewesen wären. Aber es sollte wohl nicht so sein. Ihr könnt euch den Streifen am Sonntag im TV ansehen.

Darum geht's in Wonder Woman 1984, unserem TV-Tipp mit Gal Gadot

Wonder Woman 1984 setzt mehrere Jahrzehnte nach dem Vorgänger ein. Die extrem schlagkräftige Amazone Diana Prince aka Wonder Woman (Gal Gadot) hält ihre Identität geheim und arbeitet als Archäologin. Als ein extrem mächtiges Artefakt auftaucht, das Wünsche wahr machen kann, ist es aber ganz schnell vorbei mit dem ruhigen Leben.

Weil so ein Artefakt natürlich sehr begehrt ist, zieht es viele Leute an, die es gern besitzen und für ihre Zwecke nutzen würden. Allen voran natürlich der exzentrische wie berühmte Maxwell Lord (Pedro Pascal), aber Wonder Woman bekommt es auch mit Cheetah zu tun. Um dem allem die Krone aufzusetzen, spielt die große Liebe der Amazone (Chris Pine) natürlich auch noch eine wichtige Rolle.

Warner Bros. Gal Gadot in Wonder Woman 1984

Der traurige Grund dafür, dass Wonder Woman 1984 so gefloppt ist

Wonder Woman war ein riesiger Erfolg und die Folge-Filme hätten das DC-Filmuniversum wieder auf die Spur bringen können. Aber Wonder Woman 1984 wurde zwar mit einem enormen Budget von 200 Millionen US-Dollar gedreht, sollte dann aber mitten in der Hochphase der Coronavirus-Pandemie erscheinen.

Nach mehreren Verschiebungen aufgrund geschlossener Kinos wurde der Film dann Ende 2020 einfach gleichzeitig in den US-Kinos und beim Streamingdienst HBO Max veröffentlicht. Das dürfte den Einnahmen an den Kinokassen das Genick gebrochen haben.

In Deutschland kam Wonder Woman 1984 im Februar 2021 bereits auf Sky Cinema und Sky Ticket (heute WOW), aber erst im Sommer in den Kinos. Dort wurden laut Box Office Mojo nur schlappe 71.659 Dollar eingenommen. Insgesamt sind es weltweit immerhin 169 Millionen geworden, aber das reicht natürlich nicht, um Gewinn zu machen.

Zum Weiterlesen:

TV oder Stream: Wann und wo kommt Wonder Woman 1984?

ProSieben zeigt Wonder Woman 1984 am Sonntag, den 28. April um 20:15 Uhr. In der Nacht auf Montag folgt um 2:10 Uhr dann die Wiederholung.

Wenn euch die Sendetermine nicht in den Kram passen, könnt ihr den Film aber natürlich auch unter anderem bei Amazon, Maxdome, Magenta TV oder den anderen üblichen VOD-Anbietern kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.