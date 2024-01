Morgen startet der perfekte In ewiger Schuld-Ersatz im Kino: Ein Star Wars-Bösewicht sorgt für jahrzehntelangen Terror

In ewiger Schuld dominiert seit Anfang des Jahres die Netflix-Charts. Der nächste große Crime-Thriller startet morgen im Kino. Es handelt sich um Das Erwachen der Jägerin mit Daisy Ridley in der Hauptrolle.

Das Jahr ist noch jung, doch Netflix hat bereits den ersten Serien-Überflieger an den Start gebracht. Die achtteilige Harlan Coben-Verfilmung In ewiger Schuld befindet sich seit Anfang Januar in der Top 10 der beliebtesten Netflix-Serien. Kein Wunder, dass der Streaming-Dienst bereits die nächsten zwei Coben-Serien bestellt hat.

Wenn ihr nicht so lange auf den Thriller-Nachschub warten wollt, haben wir den perfekten Ersatz für euch. Ab morgen läuft im Kino eine spannende Crime-Geschichte, die ebenfalls auf einer erfolgreichen Buchvorlage basiert. Das Erwachen der Jägerin geht auf den Roman Die Moortochter von Bestseller-Autorin Karen Dionne zurück.



Nach In ewiger Schuld bei Netflix kommt der Crime-Thriller Das Erwachen der Jägerin im Kino

Die Geschichte von Das Erwachen der Jägerin erzählt von der jungen Frau Helena (Daisy Ridley), deren Mutter von einem Mann namens Jacob (Ben Mendelsohn) entführt wurde, der auch ihr Vater ist. Helena wuchs weit abgelegen der Zivilisation in Gefangenschaft auf, ehe der sogenannte Moorkönig von den Behörden geschnappt wurde.

Hier könnt ihr den Trailer zu Das Erwachen der Jägerin schauen:

Das Erwachen der Jägerin - Trailer (Deutsch) HD

Jahre später erfährt Helena, dass Jacob aus dem Gefängnis entkommen ist. Sie befürchtet, dass er es auf ihre eigene Tochter abgesehen hat. Helena will auf keinen Fall zulassen, dass sich die Vergangenheit wiederholt. Mit geschärftem Überlebensinstinkt wird sie zur Jägerin und begibt sich auf die Suche nach dem entflohenen Psychopathen.

Daisy Ridley und Ben Mendelsohn: In Das Erwachen der Jägerin kehren zwei Star Wars-Stars ins Kino zurück

Das Erwachen der Jägerin markiert eine der ersten großen Hauptrollen, die Daisy Ridley nach dem Ende der Star Wars-Trilogie übernommen hat, in der sie als Rey Skywalker zu sehen war. In den vergangenen Jahren wurde es überraschend ruhig um die britische Schauspielerin, obwohl sie fast pausenlos neue Filme gedreht hat. Nun kehrt sie endlich nach längerer Pause wieder auf die große Leinwand zurück.

Drei Filme haben sich neben Das Erwachen der Jägerin in Ridleys Filmographie angestaut, die auf eine Veröffentlichung warten, angefangen bei dem Indie-Drama Sometimes I Think About Dying über das Gertrude Eberle-Biopic Young Woman and the Sea bis zum Neo-Noir Magpie. Darüber hinaus hatte sie eine Sprechrolle in dem Animationsfilm The Inventor. Alle haben noch keinen deutschen (Heim-)Kinostart.

Ridley ist nicht der einzige Star Wars-Star in Das Erwachen der Jägerin. Auch Ben Mendelsohn konnte sein schauspielerisches Talent in der weit entfernten Galaxis unter Beweis stellen. In Rogue One: A Star Wars Story verkörperte er den Bösewicht Orson Krennic, der den Bau des Todessterns vorantreibt. Jetzt kann er sich erneut von seiner abgründigen Seite zeigen, die er schon mehrmals unter Beweis gestellt hat.

Mendelsohns Spezialgebiet sind unheimliche Figuren, denen man am liebsten niemals über den Weg laufen will. Besonders nennenswert sei hier die leider in Vergessenheit geratene Netflix-Serie Bloodline, in der er in einer zwielichtigen Rolle brillierte. Jetzt tritt er Daisy Ridley im Moor gegenüber. Nach dem nervenaufreibenden Trailer dürfen wir gespannt sein, wer von den beiden das trostlose Feuchtgebiet lebend verlässt.

Das Erwachen der Jägerin startet am 25. Januar 2024 in den deutschen Kinos.

