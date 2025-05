Morgen startet ein richtig guter Thriller: Ein Mann verschwindet spurlos an einem der schönsten Orte der Erde

Stellt euch vor, ihr seid am schönsten Ort der Welt, doch dann verwandelt sich dieses Paradies in einen Albtraum. Genau das passiert Sam Riley in dem neuen Thriller Islands.

Wunderschöne Strände, ein blauer Himmel und das strahlende Licht der Sonne: Wer würde nicht gerne sein ganzes Leben an einem traumhaften Urlaubsort wie Fuerteventura verbringen? Für Tom (Sam Riley) ist die kanarische Insel im Atlantischen Ozean jedoch ein Gefängnis geworden, aus dem er nicht entkommen kann.

Wie es so weit gekommen ist, könnt ihr nun im Kino herausfinden. Mit Islands startet am Donnerstag der neue Film von Jan-Ole Gerster in den deutschen Kinos. Wir haben ihn bereits im Februar auf der Berlinale gesehen und waren sehr angetan von dem unbehaglichen Thriller, der in atemberaubenden Bildern daherkommt.

Neuer Thriller im Kino: Darum geht's in Islands mit Sam Riley

Tom, der Tennistrainer im Mittelpunkt der Geschichte von Islands, hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Tagsüber unterrichtet er gelangweilte Tourst:innen. Abends trinkt und feiert er, bis er umkippt und irgendwo aufwacht, ohne zu wissen, wie er dorthin gekommen ist. Ihm fehlt jegliche Perspektive für sein Leben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Islands schauen:

Islands - Trailer (Deutsch) HD

Doch dann trifft er auf Anne (Stacy Martin), die mit ihrem Mann Dave (Jack Farthing) und dem dazugehörenden Sohn Anton (Dylan Torrell) auf Fuerteventura Urlaub macht. Tom fühlt sich sehr zu Anne hingezogen und baut eine freundschaftliche Beziehung zu ihrer Familie auf. Und dann verschwindet Dave auf einmal spurlos.

Ehe sich Tom versieht, beginnt die Polizei unangenehme Fragen zu stellen. Nicht nur gerät er ins Visier der Ermittlungen, sondern auch Anne bietet genügend Motive, um von den Behörden als mögliche Täterin ins Auge gefasst zu werden. Mit jeder vergehenden Minute wächst die Ungewissheit, wo Tom hier wirklich hineingeraten ist.

Islands: Jan-Ole Gerster tauscht Berlin gegen Fuerteventura

Zwischen entspanntem Urlaubsfilm und rätselhaftem Krimi entfaltet sich in den rund zwei Stunden von Islands eine unbehagliche Atmosphäre, der man sich schwer entziehen kann. Dazu baut Regisseur Jan-Ole Gerster eine gewisse erotische Anspannung auf und spielt mit den düsteren Abgründen, die tief im Inneren der Figuren schlummern.

Nach den Berlin-Filmen Oh Boy (2012) und Lara (2019) bewegt sich Gerster damit in einem Terrain, das er als Filmemacher noch nie zuvor erkundet hat. Sein erster Thriller lebt von stimmungsvollen Bildern und starken Schauspieler:innen, die das wahre Ich ihrer Figuren am liebsten hinter den getönten Gläsern ihrer Sonnenbrillen verstecken.

Islands startet am 8. Mai 2025 in den deutschen Kinos.