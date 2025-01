Nach Schock-Ausstieg bei The Rookie: Schöpfer gibt klares Update zum Schicksal der Figur

Vor Monaten wurde der Ausstieg von Aaron-Darsteller Tru Valentino bei The Rookie verkündet. Jetzt hat sich der Serienschöpfer dazu geäußert und das Schicksal der Figur geklärt.

Wenn die 7. Staffel The Rookie schon bald startet, werden Fans auf einen Charakter aus der Serie verzichten müssen. Im August 2024 wurde erstmals verkündet, dass Tru Valentino in der Rolle von Aaron Thorsen nicht zurückkehrt. Der Star selbst hat schon vage Andeutungen zu einem möglichen Wiedersehen geäußert.

Jetzt hat auch The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley über Valentinos Ausstieg und die Zukunft seines Charakters gesprochen. Fans dürften seine Worte freuen.

Tru Valentino kann in The Rookie definitiv zurückkehren

Im Interview mit Screen Rant hat der Showrunner erst kürzlich über die neue Staffel ohne True Valentino gesprochen. Für Fans hat Hawley direkt klargestellt, dass Aaron im The Rookie-Universum weiterhin existiert:

Tru [Valentino] ist ein großartiger Schauspieler, und er war mehrere Staffeln lang ein wichtiger Teil unserer Serie, und deshalb würden wir ihn gerne in irgendeiner Funktion wieder dabei haben. Letztlich fühlte es sich einfach so an, als müssten wir kreativ etwas umschwenken, was die Entwicklung der Serie anbelangt. Aber er ist in unserem Universum immer noch am Leben.

Hawleys Aussagen überschneiden sich mit Valentinos eigenem Statement, dass seine Figur in irgendeiner Weise nochmal zu The Rookie zurückkehren könnte. Es dürfte sich also nicht um einen endgültigen, dauerhaften Abschied handeln.

Aaron Thorsen kam ab Staffel 4 bei der Serie an Bord. In den Staffeln 5 und 6 stieg er dann zur Hauptfigur auf. Als reicher TikTok-Star, der mit der neuen Polizei-Psychotherapeutin anbandelte, brachte Valentinos Charakter frischen Wind in die Serie. Wie seine Abwesenheit in der neuen 7. Staffel The Rookie adressiert wird, bleibt abzuwarten.

Wann startet The Rookie Staffel 7 in Deutschland?

In den USA startet die neue The Rookie-Staffel am 7. Januar 2025 bei ABC. Ab dem 10. Januar ist Folge 1 auch schon in Deutschland im Originalton bei WOW als Stream verfügbar. Die deutsche Synchronfassung folgt etwas später ab dem 24. Januar bei Sky One. The Rookie Staffel 6 ist in Deutschland bereits komplett bei WOW. *

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Januar umfassen neben hartem Western-Überlebenskampf bei Netflix und der Rückkehr eines der besten Sci-Fi-Thriller überhaupt auch die neue Mission des Night Agents und einen The Rookie-Ersatz bei Amazon.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.