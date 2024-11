Nach 10 Jahren enthüllt: Bruce Willis sollte eigentlich John Wick spielen und dann kam alles ganz anders

Mit dem Actionhelden John Wick assoziiert man Keanu Reeves. Doch lange vor seinem Casting wäre beinahe Bruce Willis zum Auftragskiller auf Rachemission geworden.

Könnt ihr euch Stirb langsam-Star Bruce Willis statt Keanu Reeves als John Wick vorstellen? Um ein Haar wäre es keine Fantasie gewesen, denn wie jetzt zum zehnten Jubiläum der Reihe herauskam, war der Actionstar einst der Top-Kandidat für die Rolle.

Die Enthüllung kam aus dem Mund von niemand Geringerem als John Wick-Co-Regisseur David Leitch.

John Wick-Enthüllung: Bruce Willis sollte die Rolle erst statt Keanu Reeves bekommen

David Leitch und Co-Regisseur Chad Stahelski leiten die Stunt-Firma 87eleven aus Los Angeles, die Hollywood-Produktionen schon seit 1997 mit ihrer Expertise unter die Arme greift. Unter anderem waren sie maßgeblich daran beteiligt, Keanu Reeves für Matrix als Kung-Fu-Actionstar zu trainieren. Zu dieser Zeit war auch schon ein frühes Drehbuch für den ersten John Wick-Streifen im Umlauf, wie sich Leitch im Gespräch mit dem Hollywood Reporter erinnert:

Wir wurden zum ersten Mal durch unsere damalige Managerin Kelly McCormick, die jetzt meine Frau und Produzentin ist, mit dem Drehbuch vertraut gemacht. Sie hatte uns Basil Iwanyk und Peter Lawson in Basils Firma [Thunder Road] vorgestellt, um vielleicht Second Unit-Arbeit an dem Drehbuch zu übernehmen. Das war also das erste Mal, dass wir es gelesen haben, und ich glaube, dass Bruce Willis zu diesem Zeitpunkt für die Rolle vorgesehen war.

Warum die Rolle am Ende nicht an den kernigen Mucki-Glatzkopf, sondern den sehr viel drahtigeren, gelenkigen Keanu Reeves ging, wurde leider nicht enthüllt. Vielleicht war es einfach nur die Zeit, die bis zum endgültigen Casting ins Land ging. Leitch und Co-Regisseur Chad Stahelski überarbeiteten das Drehbuch von Derek Kolstad zu dieser Zeit mehrere Male, um etwa die Kills von 15 auf 84 aufzustocken und das Wordbuilding auszuarbeiten. Finanziert wurde der Film dann erst mit Reeves an Bord.

Traurigerweise musste Bruce Willis schon vor mehreren Jahren seine erfolgreiche Schauspielkarriere beenden. Der Grund war eine Aphasie-Diagnose, die Betroffenen das Sprechen und Verstehen erschwert. Wohlauf ist wenigstens nach wie vor noch Keanu Reeves, der auch in der Fortsetzung John Wick: Kapitel 5 mitspielen soll, die allerdings noch auf sich warten lassen wird.

Vermutlich werden wir den Neo- und Wick-Darsteller vorher aber im langerwarteten Sequel zum Dämonen-Thriller Constantine im Kino erleben. Die Fortsetzung mit Reeves als DC-Exorzist ist nach fast 20 Jahren endlich in Arbeit.