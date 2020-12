Nach 13 Jahren und 5.877 Artikeln ist Schluss: Danke & Tschüss!

Die 13 soll angeblich Pech bringen. Stimmt nicht: Mir haben die 13 Jahre bei Moviepilot viel Glück und Freunde beschert. Heute sage ich Adieu und Danke.

Als ich im November 2007 für Moviepilot anfing zu schreiben, hätte ich nicht erwartet, dass ich das 13 Jahre tun würde. Eine lange Zeit, in der ich nicht nur Artikel produzierte, sondern mehr und mehr die Geschicke im Hintergrund mitbestimmte. Das hat mich ausgefüllt und macht mich heute stolz.

Stolz, weil wir aus dem Nichts eine Redaktion aufbauten, weil wir die Community mit Aktionen bei der Stange hielten, weil wir unser Wissen in Datenbank und Artikel steckten und, und, und … Besonders stolz bin ich, wenn ich mir die Moviepilot-Mitarbeiter/innen anschaue und was aus ihnen geworden ist - vielleicht mit einer klitzekleinen Hilfe meinerseits.

Zuerst Jenny (the gaffer), die erste Praktikantin, die wir 2011 zurückholten, weil sie über enormes Film- und Serienwissen verfügt und jedem Konflikt eine konstruktiv-positive Note abringen kann. Vom guten Schreiben muss ich gar nicht reden. Wir haben Marvel-, DC- und James Bond-Dossiers umgesetzt, die es so in unseren Landen noch nicht zu sehen gab. Danke, dass wir zum Team wurden.

Da ist Andrea (sciencefiction), mit der ich die Leidenschaft für cineastische Utopien teile, aber auch jene des Konzepte-Schmieden, Planen, Organisieren etc. Wir haben seit 2013 Schreibwettbewerbe veranstaltet, Community-Turniere entworfen, zweimal das deutschlandweite Lieblingskino umgesetzt. Danke, dass wir uns so herrlich ergänzten.

Da ist Laura (leeloominaï), die Romantikerin unter den Moviepilot/innen. Umgeben von Horror- und Actionfans ist es eine Herausforderung, der großen Liebe zugewandt zu sein. Die meisterst du hervorragend, auch im Leben jenseits von Internet, Content und Text. Danke, dass ich dieses Beispiel vor Augen habe.

Da ist Matthias (Beeblebrox), der wahrscheinlich mehr über Star Wars weiß als George Lucas selbst, mehr als ich auf alle Fälle. Ich bewundere deinen Enthusiasmus, den ich 8 Jahre hautnah erleben durfte, am Mittagstisch, in der Redaktionssitzung oder in deinen Texten. Danke, dass du mich häufig angesteckt hast.

Da ist Esther (StrawStar), die sogar mehr liest als ich und seit 7 Jahren die Datenbank füllt. Wir beide mögen Fantasy und ich bin überglücklich, dass du uns mittlerweile dein Wissen rund um Harry Potter, Drachen und diversen anderen übernatürlichen Wesen in Artikelform präsentiert. Danke, dass ich dich in diese Richtung schubsen durfte.

Da ist Hendrik (Surfer Rosa), der mir beibrachte, dass Trash-TV auch gute Seiten hat. Zwar glaube ich nicht wirklich dran, bin mir aber bei einem sicher: Du wirst viele Leser/innen überzeugen, weil du durchdacht und meinungsstark schreibst, selbst über nackte Haut und Pornos. Danke, dass du keine Sekunde überlegt hast, als ich 2016 um deine Rückkehr bat.

Da ist Max (wieselmax), der mir seit 2017 täglich beweist, dass ich viel zu wenig Serien schaue. Ich weiß immer noch nicht, wann du eigentlich schläfst. Bingen ist definitiv das falsche Wort: Wenn ich Serien-Sucht einen Namen geben müsste, dann hieße sie so wie du, in Abwandlung. Danke, dass du mich bei Horror und Serien auf den neuen Stand brachtest.

Da ist Patrick (MrDepad), mit dem sich herrlich über Nolan, Snyder, Fincher & Co. streiten lässt. Dass du aus der Community heraus zum Redakteur würdest, finde ich super und beweist: Es ist möglich, mit seiner Leidenschaft auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Danke, dass du meine Bedenken gegen Sucker Punch in der Top100-Liste des Jahrzehnts nicht übel genommen hast.

Den früheren Redakteur/innen, all jenen, die bei uns ein Praktikum und/oder Volontariat absolvierten, den vielen freien Autor/innen (Rajko!), dem Entwickler- und Produktteam, dem Social- und Youtube-Team, der Sales-Abteilung: vielen Dank auch an euch.

Zum Schluss natürlich noch die Moviepilot-Community: Euch verdanke ich so manche harsche Kritik, aber auch wohlwollende Worte. Ihr seid die größten Kritiker meiner/unserer Arbeit. Das ist gut so und hat mich viel gelehrt. Bleibt weiter so film- und serienbegeistert. Natürlich bleibe ich der Community erhalten und schreibe vielleicht mal was … nur so zum Spaß. Wir lesen uns!