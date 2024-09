Nach 17 Jahren in der Entwicklungshölle: Die Sims-Film kommt wirklich und soll Barbie-Geniestreich wiederholen

Barbie ist einer der größten Hollywood-Erfolge der vergangenen Jahre. Nun soll Margot Robbie den Geniestreich mit Amazons kommendem Die Sims-Film wiederholen.

Jahrelang scheiterte die Barbie-Verfilmung, ehe sich Margot Robbie als Hauptdarstellerin und Produzentin dahinterklemmte und mit Regisseurin Greta Gerwig eine clevere wie unterhaltsame Fantasy-Komödie ins Kino brachte, die sich in ein popkulturelles Phänomen entwickelte. Jetzt soll sich Robbie der Sims annehmen.

Ähnlich wie Barbie haben Die Sims schon einige Jahre in der Produktionshölle verbracht, wobei in diesem Fall ein Swimmingpool ohne Leiter das treffendere Bild ist. Seit 2007 will Hollywood die erfolgreiche Videospielmarke ins Kino bringen. Unter dem Dach von Amazon macht das Projekt zum ersten Mal seit langer Zeit Fortschritte.

Nach Barbie kommen Die Sims: Margot Robbie verfilmt das beliebte Spiel mit Loki-Regisseurin Kate Herron

Wie Variety berichtet, hat Electronic Arts, der Publisher der Spiele, offiziell die Verfilmung angekündigt. Amazon MGM Studio arbeiten mit Robbies Produktionsfirma LuckyChap Entertainment zusammen. Loki-Regisseurin Kate Herron übernimmt die Regie und schreibt zusammen mit Briony Redman (Doctor Who) das Drehbuch.

Bei Die Sims handelt es sich um eine Lebenssimulation, die seit 2000 nicht mehr aus der Welt der Videospiele wegzudenken ist. Vier Hauptteile und zahlreiche Erweiterungen sind bereits erschienen. In der Simulation können Spieler:innen ihre eigenen Häuser bauen, Figuren kreieren und dann den ganz normalen Alltagswahnsinn erleben.

Wie soll das als Film funktionieren? Kate Gorman, die als General Manager das gesamte Die Sims-Franchise betreut, hält sich sehr vage, was die konkrete Handlung angeht. Dafür verspricht sie viele vertraute Elemente aus der Vorlage:

Es wird Freezer Bunnies [Plüschhasen, ein Insider-Witz aus den Spielen] geben. Ich bin mir sicher, dass irgendwo ein Pool ohne Leiter auftaucht, aber wir haben diese Details noch nicht festgelegt. Aber das ist die Idee. [Die Verfilmung] ist ein Verweis auf all die fantastischen Spielstunden und Kreationen und den Spaß, den die Leute in den letzten 25 Jahren mit Die Sims hatten.

Welche Formulierung ansonsten in der Umschreibung des Projekts fällt: Der Film soll eine "authentische Sims-Erfahrung" liefern und "alle Generationen an Simmern abholen". Jetzt ist nur die Frage, wie man diese Erfahrung genau definiert. Für viele Fans dürfte das "Not Now, Sweetie, Mommy's Cyberbullying" -Meme ein elementarer Bestandteil der Sims-DNA sein. Für einen Hollywood-Blockbuster ist es vielleicht aber zu makaber.

Wann startet der Die Sims-Film im Kino?

Von einem Kinostart sind wir noch weit entfernt. Das Projekt wurde gerade erst offiziell angekündigt. Sobald das Drehbuch finalisiert ist, dürften erste Castings stattfinden, ehe wir uns langsam Richtung Dreharbeiten bewegen. Zudem steht noch nicht fest, ob der Film tatsächlich ins Kino kommt oder als Streaming-Titel bei Amazon Prime Video veröffentlicht wird. Vor 2027 sollten wir nicht mit den Sims in Filmform rechnen.