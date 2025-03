Nach 220 Millionen geschauten Stunden auf Netflix: Purple Hearts-Star ist mit neuem Film zurück und stürzt sich ins Abenteuer ihres Lebens

Nach Purple Hearts und Carry-On ist Sofia Carson in einem neuen Netflix-Film zurück. Darin erfüllt sie die größten Träume ihres jüngeren Ichs.

Purple Hearts avancierte 2022 zu einem der erfolgreichsten Netflix-Filme des Jahres und konnte innerhalb kürzester Zeit über 220 Millionen geschaute Stunden verbuchen. Damit konnte sich das Liebesdrama mit dem neuen He-Man-Star Nicholas Galitzine und Sofia Carson über mehrere Monate hinweg in der All Time Top 10 bei Netflix halten und wurde zum absoluten Überraschungs-Hit.

Nachdem Carson auf Netflix im letzten Jahr mit Carry-On einen noch größeren Erfolg verbuchen konnte – der Film steht aktuell auf Platz 2 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Filme aller Zeiten – ist die Schauspielerin nun mit ihrem nächsten Film auf dem Streamer zurück.

Nach Purple Hearts und Carry-On: Sofia Carson in neuem Netflix-Film Morgen kommt ein neuer Himmel

In Morgen kommt ein neuer Himmel schlüpft Carson in die Rolle von Alex Rose, die nach dem Tod ihrer Mutter auf eine alte Liste stößt, die sie als 13-jähriger Teenager geschrieben hatte. Darauf hielt die junge Alex ihre Wünsche und Träume für ihr Leben fest – jene Erlebnisse, die sie unbedingt einmal erleben wollte. Die trauernde Alex knüpft sich die Liste nach all den Jahren vor. Während sie ein Abenteuer nach dem nächsten bestreitet, erkennt sie, was wirklich wichtig ist.

Schaut hier einen Trailer zu Morgen kommt ein neuer Himmel:

Morgen kommt ein neuer Himmel - Trailer (Deutsch) HD

Die romantische Komödie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lori Nelson Spielman und wurde von Adam Brooks (Vielleicht, vielleicht auch nicht) für Netflix adaptiert. Brooks nahm ebenfalls auf dem Regiestuhl Platz. Neben Sofia Carson sind in Morgen kommt ein neuer Himmel unter anderem Connie Britton (The White Lotus) als Alex' Mutter, Dario Ladani Sanchez (Der Morgen davor und das Leben danach) und Federico Rodriguez (Past Lives) als Alex' Brüder sowie Kyle Allen (Sechzehn Stunden Ewigkeit) als ihr Anwalt Brad zu sehen.

Ob Morgen kommt ein neuer Himmel für Carson an den Erfolg ihrer Vorgängerfilme auf Netflix anknüpfen kann, wird sich zeigen. Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis wir über die romantische Komödie in den deutschen Streaming-Charts berichten dürfen. Bis dahin könnt ihr euch ab sofort ein eigenes Bild von dem Streifen machen. Und für Nachschub ist auch schon gesorgt: Netflix-Film My Oxford Year mit Sofia Carson befindet sich aktuell in Produktion.

Wenn ihr sonst noch frische Streaming-Tipps sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den vorgestellten Highlights finden sich ein neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.