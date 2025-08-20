Nach 28 Years Later dreht Regisseur Danny Boyle einen ganz anderen Film, der auf wahren Begebenheiten basiert

Danny Boyle widmet sich nach 28 Years Later erst einmal einem ganz anderen Stoff. Für den Regisseur ist auch das nichts Neues, denn es geht um eine wahre Geschichte.

Danny Boyles nächster Film heißt wohl Ink und dreht sich um ein echtes Medien-Imperium

Danny Boyle und Alex Garland ist mit 28 Years Later eine Fortsetzung gelungen, die es in sich hat . Als Nächstes kommt aber erstmal wieder etwas Boden- und Eigenständigeres dran: Der Oscar-prämierte Regisseur soll die Geschichte des Medien-Moguls Rupert Murdoch in Ink verfilmen.

Wie die Quellen von Deadline berichten, soll das Projekt bereits diesen Herbst gedreht werden und nur so vor Prominenz strotzen. Danny Boyle nimmt auf dem Regiestuhl Platz, während Guy Pearce (Der Brutalist) Rupert Murduch spielen soll und Jack O'Connell sich offenbar in Verhandlungen befindet, Larry Lamb zu verkörpern.

Wenn alles glattgeht, soll James Graham sein eigenes Theaterstück namens Ink als Drehbuch überarbeiten. Das Ganze wird dann im Oktober unter der Regie von Danny Boyle gedreht.

Der kennt sich mit wahren Begebenheiten natürlich aus. Da wäre zum einen der einzigartige Film 127 Hours, der eine Geschichte erzählt, die so wirklich passiert ist, aber auch das Biopic Steve Jobs. Es geht nach dem brutalen Zombie-Hit 28 Years Later also wieder etwas gemächlicher zu.

Aber nicht unbedingt weniger spannend, im Gegenteil. Ink dreht sich um den Zeitpunkt der Geschichte des Murdoch-Imperiums, als der Medien-Mogul die Zeitung The Sun zum meistgelesenen Blatt Großbritanniens machen wollte. Zu diesem Zweck beauftragt er Larry Lamb mit der Leitung der Publikation.

Sollten die Gespräche erfolgreich verlaufen, könnte diese Rolle von Jack O'Connell verkörpert werden und da schließt sich der Kreis: Mit genau diesem Jack O'Connell hat Danny Boyle erst kürzlich bei 28 Years Later zusammengearbeitet.

Der Schauspieler hatte davor bereits mit seiner Performance in Blood & Sinners für Furore gesorgt und jede Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber allem Anschein nach konnte er seine Kolleg:innen so beeindrucken, dass er auch in dem im Januar erscheinenden 28 Years Later: The Bone Temple im Mittelpunkt steht.

Wann startet der nächste Danny Boyle-Film im Kino?

Das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Wenn die Dreharbeiten diesen Herbst abgeschlossen werden sollten, könnte der Streifen frühestens gegen Ende 2026 in die Kinos kommen, tendenziell eher später.

28 Years Later: The Bone Temple kommt zum Glück schon sehr viel früher, nämlich am 15. Januar 2026. Allerdings hat bei dieser Fortsetzung Danny Boyle nicht Regie geführt. Dafür stammt das Drehbuch aber wieder von Alex Garland.